14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri MSÜ sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DAKİKA!

MSÜ sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DAKİKA!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
ABONE OL
MSÜ sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DAKİKA!

"MSÜ sınavı ertelendi mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası ÖSYM'den duyuru yayımlandı. Peki MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? MSÜ geç başvuru ne zaman? İşte, detaylar...

"MSÜ sınavı ertelendi mi?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu sene 19 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecekti. ÖSYM'den son dakika erteleme kararı geldi. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle MSÜ sınavı ertelendi. Peki Ertelenen MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

MSÜ sınavı ertelendi. Ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

2023 MSÜ SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI

2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında değiştirildi.

Buna göre 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi 01-06 Mart 2023 olarak değiştirildi. Söz konusu tarihlerde geç başvuru süresince daha önce başvurusunu yapmış olan adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

2023 MSÜ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabilecek.

NOT: Sınav Merkezi'ni güncellemek istemeyen adayların herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

2023 MSÜ BAŞVURU EKRANI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA