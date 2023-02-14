MSÜ sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DAKİKA!

"MSÜ sınavı ertelendi mi?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu sene 19 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecekti. ÖSYM'den son dakika erteleme kararı geldi. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle MSÜ sınavı ertelendi. Peki Ertelenen MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte, detaylar...