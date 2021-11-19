VE AÇIKLANDI! GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama: 2021 GSB işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?
GSB sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 1-12 Kasım tairhleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınavların sonuçları erişime açıldı. Temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için uygulanan mülakatlara katılan adaylar, heyecan içinde sonuçları takip ediyordu. Bakanlıktan yapılan açıklamada sonuçların basvuru.gsb.gov.tr adresinden açıklandığı ifade edildi. Peki, GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 GSB işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere 1-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları açıklandı. Sınava katılan vatandaşlar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Peki, GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 GSB işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
GSB SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları açıklandı. Adaylar, basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
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İlan edilen kontenjan sayısına girerek atanmaya hak kazanan adaylara, atamaya ilişkin hususlar daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından bildirilecek.
SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
GENEL ŞARTLAR
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
* 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
* Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
* Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
* Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
* En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
* Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
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- VE AÇIKLANDI! GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama: 2021 GSB işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?
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