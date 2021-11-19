VE AÇIKLANDI! GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama: 2021 GSB işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?

GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere 1-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları açıklandı. Sınava katılan vatandaşlar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Peki, GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 GSB işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları açıklandı. Adaylar, basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

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İlan edilen kontenjan sayısına girerek atanmaya hak kazanan adaylara, atamaya ilişkin hususlar daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından bildirilecek.