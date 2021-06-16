3.500 TL maaşla personel alımı: BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin hemen her bölgesinde binlerce şubesi bulunan BİM, farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM personel alımı başvuru şartları bugünlerde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, BİM'de manav, kasiyer, beden işçisi ve reyon görevlisi olmak üzere daha birçok bölümde çalıştırılmak üzere personel alımı gerçekleştirilecek. BİM personel alımı başvuru şartları arasında ise, en az ilköğretim mezunu olmak ve sağlıklı olmak gibi şartlar bulunuyor. İşte, BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
BİM'E HANGİ İŞLER İÇİN PERSONEL ALINACAK?
Alınan bilgilere göre, BİM'de istihdam edilmek üzere alınacak personeller, manav, satış danışmanı, reyon görevlisi, kasiyer, perakende satış elemanı, depo işçisi, beden işçisi ve engelli beden işçisi olarak görev yapacak.
BİM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
T.C vatandaşı olmak,
Sağlıklı olmak
18 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olmak
En az İlköğretim diplomasına sahip olmak
İstihdam edileceği meslek hakkında bilgi sahibi olmak,
Engelli adaylar için engelli olduğunu gösteren bir rapora sahip olmak.
BİM PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR?
BİM personellerine en az 3 bin 500 Türk lirası maaş veriliyor. Maaşın yanı sıra yol parası, yemek, prim ücreti ve mesai gibi imkanlar da sağlanıyor.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM'de çalışan personeller, iki vardiya usulü çalışıyor. İlk vardiya 08:45-17:45 arası iken, diğer vardiyada bulunan 12:15-21:15 arasında çalışıyor.
BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
BİM Personel alımı için başvurularının İŞKUR üzerinden yapılacağı kaydedildi.
BİM'de belirtilen bölümlerde çalışmak üzere başvuru yapmak için aşağıda bulunan linke tıklayın. Açılan İŞKUR sayfasında en sağ alt köşede bulunan "İşyeri Ünvanı" kısmına ''BİM BİRLEŞİK'' yazarak açık ilanları görülebiliyor. BİM personel alımı başvuruları da burada görüntülenen açık ilanlara göre yapılabiliyor.
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- 3.500 TL maaşla personel alımı: BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
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