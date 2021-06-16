3.500 TL maaşla personel alımı: BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...

BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM personel alımı başvuru şartları bugünlerde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, BİM'de manav, kasiyer, beden işçisi ve reyon görevlisi olmak üzere daha birçok bölümde çalıştırılmak üzere personel alımı gerçekleştirilecek. BİM personel alımı başvuru şartları arasında ise, en az ilköğretim mezunu olmak ve sağlıklı olmak gibi şartlar bulunuyor. İşte, BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...

BİM'E HANGİ İŞLER İÇİN PERSONEL ALINACAK?

Alınan bilgilere göre, BİM'de istihdam edilmek üzere alınacak personeller, manav, satış danışmanı, reyon görevlisi, kasiyer, perakende satış elemanı, depo işçisi, beden işçisi ve engelli beden işçisi olarak görev yapacak.