TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan rütbeli askerler, tayin yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Haziran ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde tayinlerle ilgili takvim yeniden gündeme geldi. Peki, TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 subay, astsubay, uzman çavuş tayin sonuçları belli oldu mu? İşte cevaplar...

TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 TSK tayin yerleri henüz açıklanmadı. Tayinlerin bu ay içerisinde açıklanması beklenirken, konu hakkında resmi açıklamayı beklemekte fayda var. TSK tayinleri ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.