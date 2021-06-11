TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama geldi mi?

TSK tayin sonuçları açıklandı mı? TSK yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasındayer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binlerce uzman çavuş, astsubay ve subay görev alıyor. Tayin bekleyenler söz konusu tayin ile ilgili tarih araştırmaları yapıyor. Peki, TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 TSK tayin yerleri henüz açıklanmadı. Tayinlerin bu ay içerisinde açıklanması beklenirken, konu hakkında resmi açıklamayı beklemekte fayda var. TSK tayinleri ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.