TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama geldi mi?
TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alan binlerce uzman çavuş, astsubay ve subay tarafından tayin tarihleri konusunda araştırmalar başladı. Tayinlerin hangi tarihte yapılacağını merak edenler, TSK'dan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Peki, TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2021 TSK tayinleri ile ilgili son gelişmeler...
TSK tayin sonuçları açıklandı mı? TSK yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasındayer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binlerce uzman çavuş, astsubay ve subay görev alıyor. Tayin bekleyenler söz konusu tayin ile ilgili tarih araştırmaları yapıyor. Peki, TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 TSK tayin yerleri henüz açıklanmadı. Tayinlerin bu ay içerisinde açıklanması beklenirken, konu hakkında resmi açıklamayı beklemekte fayda var. TSK tayinleri ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atama esas ve usullerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Atama: Subay ve astsubayların; teşkilat kadro görev yerlerine alınması ve bu kadroların yetki, görev ve sorumluluklarının personele verilmesini,
Garnizon: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; birlik, kurum ve karargâhların konuş durumuna göre belirlenen ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak yönergelerde gösterilen atama yerini,
Garnizon değiştirmek suretiyle atama: Subay ve astsubayların görev yaptığı garnizondaki kadrodan, farklı bir garnizondaki kadroya yapılan atamayı,
Garnizon içi atama: Subay ve astsubayların görev yaptığı garnizonda farklı bir kadroya atanmasını,
İl içi atama: Jandarma İç Güvenlik Birliklerinde görevlendirilmek üzere Birlik Komutanlıkları emrine atanan Jandarma Astsubayların aynı il sınırları içerisinde bir garnizondan başka bir garnizona atandırılmasını,
(Değişik:RG-7/5/2016-29705) Sıralı hizmet garnizonu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen garnizonlardan, sınıfların veya fonksiyon alanlarının özelliklerine göre, personele önceden tebligat yapmak şartı ile Yönetmelik esaslarına uygun bir sıra dâhilinde atama yapılan garnizonları,
Garnizon derecesi: Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen kriterler dikkate alınarak belirlenen, rakamlarla ifade edilen ve garnizon özelliklerine göre belirlenen dereceyi,
Garnizon puanı: Garnizonlara ait objektif, ölçülebilir ve tecrübeye dayanan kriterlerin kullanılması suretiyle her bir garnizon için hesaplanan puanı,
Garnizon hizmet süresi: Garnizonların derecelerine göre Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının özellikleri ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, her bir garnizon için iki yıldan az olmamak üzere belirlenen ve bu Yönetmelikteki özel hükümlerde gösterilen süreyi,
Garnizon hizmet puanı: Garnizon puanı ile personelin bu garnizonda geçirdiği fiili sürenin (gün olarak) çarpımıyla elde edilen puanı,
Hizmet safahatı puanı: Subay ve astsubayların ilk rütbeye nasıp tarihinden itibaren meslek hayatı boyunca hesaplanan garnizon hizmet puanlarının toplamını,
Branş: Sınıfları meydana getiren temel hizmetlerden her birini,
İhtisas: Temel hizmetler içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan yetenekleri,
Kilit/Kritik kadro görev yeri: Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kendi kadroları arasından hizmet ihtiyaçlarına göre belirlenen, özel nitelikli personel istihdamını gerektiren, seçimle atama yapılan kadro görev yerlerini,
(Değişik:RG-14/5/2009-27228) Kuradan muaf tutulma kontenjanı: Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda sınıf, branş ve ihtisas durumu itibari ile başarı düzeyine göre birinciden başlamak üzere mevcudun yüzde on (% 10) una tekabül eden kısmını (bu şekilde hesaplanan kontenjan değeri virgülden sonra 5 ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda bir üste tamamlanır. Mevcudun on beşten az olması durumunda birinciler kuradan muaf tutulur),
(Ek bent:RG-20/4/2013-28624) Bakmakla yükümlü olunan kişi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bakmakla yükümlü olunan kişileri,
Öz Kadrolar: (Ek:RG-7/5/2016-29705) Görevin niteliği nedeniyle öncelikle ilgili sınıftan/branştan personelin görev yapacağı görev yerlerini,
Fonksiyon Alanları: (Ek:RG-7/5/2016-29705) Personelin sınıfından bağımsız belirli bir ihtisas alanında uzmanlık gerektiren görev sahasını,
İtibari Hizmet Süresi: (Ek:RG-7/5/2016-29705) Sıralı hizmet garnizonlarında gün olarak geçirilen sürenin ilgili hükümde belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunan süreyi,
ifade eder.
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