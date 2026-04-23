Sosyetede korkutan gece: Kerem Dürüst alevlerin arasından sağ çıktı!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından, merhum iş insanı Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün oğulları Kerem Dürüst, Bodrum Türkbükü'ndeki evinde çıkan yangında az kalsın canından oluyordu.

ERKEN MÜDAHALE FACİAYI ÖNLEDİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; gece yarısı gerçekleşen olay, komşuların müdahalesiyle olası faciayı önledi.

İşte Cankurt'un bugünkü köşesine taşıdığı o yazı:

"Ağırlıklı olarak ailesinin Bodrum Türkbükü'ndeki evinde yaşayan Kerem, gece uyurken evde yangın çıkmış. Yangın büyüyüp alevler evi sarmaya başlayınca uyanan Kerem, yangını görüp yardıma koşan komşuları sayesinde evden çıkabilmiş..

Bu büyük yangını ufak tefek yanıklarla atlatan Kerem'in verilmiş sadakası varmış doğrusu. Yangın yüzünden evde ciddi hasar meydana gelmiş ama atalarımız ne demiş; "Cana geleceğine mala gelsin." Çok geçmiş olsun..."

Kerem Dürüst ve eski eşi Süreyya Yalçın

MİAMİ'DEN KESİN DÖNÜŞ YAPMIŞTI

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Kerem Dürüst, Süreyya Yalçın ile 2007 yılında biten 1,5 yıllık evliliğinin ardından rotasını Amerika'ya çevirmişti. Uzun yıllar Miami'de yaşayan Dürüst, burada Kolombiyalı sevgilisi Katalina Gomez ile dünya evine girmiş ve oğlu Ekrem'i kucağına almıştı. Yaklaşık iki yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan ve Milas'a yerleşen Dürüst, memleketinde sakin bir hayat sürüyordu.