Ünlü sunucu Serap Paköz’den üzücü haber: Kanser ile mücadelesini ilk kez açıkladı

Ünlü sunucu Serap Paköz, meme kanseri teşhisi aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Kemoterapiye başladığını açıklayan Paköz, saçlarının dökülmesini kabullenişin bir parçası olarak anlattı ve paylaştığı içten sözlerle takipçilerini hem üzdü hem de umut verdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serap Paköz, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunu ilk kez açıklayan ünlü sunucu, meme kanseri teşhisi aldığını duyurdu. Samimi ifadeler kullanan Paköz, yaşadığı süreci tüm açıklığıyla anlatarak takipçileriyle güçlü bir bağ kurdu.

ÜZÜCÜ HABERİ BÖYLE DUYURDU

Paköz, paylaşımında yaşadıklarını saklamadan anlattı ve süreci bir hazırlık dönemi olarak gördüğünü ifade etti.

"Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce, hayatıma 'KANSER' kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir 'ben'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim."

TEŞHİS SÜRECİ: BİR GECEDE DEĞİŞEN HAYAT

Ünlü sunucu, teşhisin hayatını ne kadar hızlı değiştirdiğini çarpıcı bir örnekle dile getirdi.

"10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım 11 Mart'ta 'MEME KANSERİ' tanısı konmuş bir kadındım."

Paköz'ün bu sözleri, hastalığın ani gelişimini ve yarattığı sarsıcı etkiyi gözler önüne serdi. Bir gün öncesine kadar sağlıklı olduğunu belirten sunucu, ertesi gün bambaşka bir gerçekle karşı karşıya kaldığını anlattı.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Teşhisin ardından hızlıca tedaviye başlandığını belirten Paköz, sürecin planlı şekilde ilerlediğini söyledi. 30 Mart itibarıyla kemoterapiye başladığını açıklayan sunucu, tedavinin hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlayıcı olduğunu ifade etti. Buna rağmen umudunu kaybetmediğini vurgulayan Paköz, süreci mücadeleyle sürdürdüğünü dile getirdi.

"SAÇLARIMIN DÖKÜLMESİ BU YOLUN BİR PARÇASI"

Kemoterapiye bağlı olarak saç dökülmesi yaşadığını belirten Paköz, bu süreci gizlemek yerine paylaşmayı tercih etti. Kuaförde saçlarını kestirdiği anları takipçileriyle paylaşan sunucu, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası.. Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!"

"PERUKLARIN ARKASINA SAKLANMAYACAĞIM"

Paköz, dış görünüşteki değişimi saklamak yerine kabullendiğini vurguladı. Ayrıca süreci olduğu gibi yaşayacağını belirtti.

"Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu."

"Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım."

ÜNLÜ SUNUCUDAN DUYGUSAL MESAJ

Paköz, paylaşımında yalnızca fiziksel değişimi değil, duygusal dönüşümünü de anlattı ve süreci güçlü bir ruh haliyle karşıladığını ifade etti.

"Saçlarım veda ederken, ruhum daha gür bir sesle şarkı söylüyor. Dökülen her saç telini, yerini şifaya bırakan eski bir anı gibi uğurluyorum."

SERAP PAKÖZ FARKINDALIK ÇAĞRISI YAPTI

Paköz, yaşadıklarını yalnızca kişisel bir deneyim olarak tutmayacağını da belirtti. Süreç boyunca edindiği deneyimleri paylaşacağını ifade eden sunucu, takipçilerinden gelen sorulara da yanıt vereceğini söyledi.

"Detayları kendi kişisel hikayem ve tecrübem üzerinden paylaşacağım. Yine kişisel deneyimlerim üzerinden sorularınız olursa cevaplarım."

Aynı zamanda meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Paköz, "'MEME KANSERİ' konusunda ben de başka bir bakış açısıyla farkındalık yaratabilirsem mutlu olurum." dedi.

