Çocuklar Duymasın'dan kovuldu mu? Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çocuklar Duymasın'dan kovuldu mu? Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, katıldığı bir etkinlikte özel hayatına ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekranların efsane dizisi Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i, güzelliği ve dik duruşuyla yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ, katıldığı bir etkinlikte adeta içini döktü.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) buluşmasında mikrofon başına geçen Altuğ, hem özel hayatındaki bilinmeyen dramları hem de o dönem Türkiye'yi sallayan ayrılık sürecinin perde arkasını ilk kez bu kadar net anlattı.

Pınar Altuğ ve babası Niyazi AltuğPınar Altuğ ve babası Niyazi Altuğ

İşte magazin gündemine bomba gibi düşecek o açıklamalar:

🔥"BİR YANGINLA HER ŞEY KÜL OLDU"

Varlıklı bir aileden gelmesine rağmen hayatın sillesini erken yaşta yediğini itiraf eden Altuğ, "Sıfırdan başladık" dediği o zor günleri paylaştı:

"Hayatımda çok fazla tesadüf var. Varlıklı bir ailenin çocuğuydum. Babamın iş yerinde çıkan yangın yüzünden bir anda sıfırdan başladık ve babamın pes etmeyişi ile hayatımız yeniden başladı. Ardından annem ve babam boşandı. 17 yaşımda bir sabah babam vefat etti."

Zirveye giden yolun hiç de kolay olmadığını belirten ünlü oyuncu, Neşe Erberk'in dokunuşu ve ardından gelen Türkiye Güzellik Kraliçesi unvanıyla kaderinin nasıl değiştiğini samimiyetle aktardı.

⚡️ ÇOCUKLAR DUYMASIN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Yıllarca konuşulan "Diziden kovuldu mu, ayrıldı mı?" tartışmalarına Pınar Altuğ son noktayı koydu! O dönem yaşananları adeta bir manifestoya dönüştüren Altuğ, şunları söyledi:

"Öyle bir diziyi bırakmak kaç kişinin yapacağı bir işti? Her ne kadar kovulduğum söylense de aslında ben bıraktım. Çünkü bu benim hayatım. Nasıl istersem öyle yaşadım. Beni ben yapan şey birçok şeye itiraz edip iyi hissettiğim gibi yapmak oldu. İlhamım annemdi. O olmasaydı belki de yapamazdım. Kendiniz olmaktan vazgeçmeyin. Ben de böyle bir kız yetiştiriyorum."

Pınar Altuğ ve kendisi gibi oyuncu eşi Yağmur AtacanPınar Altuğ ve kendisi gibi oyuncu eşi Yağmur Atacan

💖 AŞKLA GEÇEN 18 YIL

2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Altuğ, evliliklerinde 18. yılı devirdi!

