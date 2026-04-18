Çocuklar Duymasın'dan kovuldu mu? Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf

Ekranların efsane dizisi Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i, güzelliği ve dik duruşuyla yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ, katıldığı bir etkinlikte adeta içini döktü.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) buluşmasında mikrofon başına geçen Altuğ, hem özel hayatındaki bilinmeyen dramları hem de o dönem Türkiye'yi sallayan ayrılık sürecinin perde arkasını ilk kez bu kadar net anlattı.

Pınar Altuğ ve babası Niyazi Altuğ

İşte magazin gündemine bomba gibi düşecek o açıklamalar:

🔥"BİR YANGINLA HER ŞEY KÜL OLDU"

Varlıklı bir aileden gelmesine rağmen hayatın sillesini erken yaşta yediğini itiraf eden Altuğ, "Sıfırdan başladık" dediği o zor günleri paylaştı:

"Hayatımda çok fazla tesadüf var. Varlıklı bir ailenin çocuğuydum. Babamın iş yerinde çıkan yangın yüzünden bir anda sıfırdan başladık ve babamın pes etmeyişi ile hayatımız yeniden başladı. Ardından annem ve babam boşandı. 17 yaşımda bir sabah babam vefat etti."

Zirveye giden yolun hiç de kolay olmadığını belirten ünlü oyuncu, Neşe Erberk'in dokunuşu ve ardından gelen Türkiye Güzellik Kraliçesi unvanıyla kaderinin nasıl değiştiğini samimiyetle aktardı.