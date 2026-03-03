Serdar Ortaç ve İlknur Soydaş'tan depremzedelere ve Gazze'ye destek
Serdar Ortaç’ın "Karabiberim" şarkısının klibinde rol alan İlknur Soydaş, yıllar sonra ünlü sanatçıyla Hayrettin Kaos Şov özel gecesine katıldı. Programdan elde edilen bilet gelirleri, 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlara ve Gazze'deki savaş mağduru sivillere bağışlandı.
Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Serdar Ortaç, 1994 yılında müzik dünyasına damga vuran ve hafızalara kazınan "Karabiberim" klibindeki partneri İlknur Soydaş ile "Hayrettin Kaos Şov" adlı programda bir araya geldi.
Programdan elde edilen tüm bilet geliri, 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlara ve Gazze'de savaş mağduru sivillere bağışlandı.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1. Serdar Ortaç ve İlknur Soydaş'ın buluşma amacı nedir? Ana amaç, düzenlenen programın bilet gelirlerini depremzedelere ve Gazze'deki savaş mağduru sivillere bağışlamaktır.
2. Bağışlar hangi bölgelere gönderilecek? Bağışlar, Türkiye'deki 6 Şubat deprem bölgeleri ve Filistin/Gazze'deki ihtiyaç sahibi siviller arasında paylaştırılacaktır.
3. İlknur Soydaş kimdir? İlknur Soydaş, 1994 yılında Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" klibinde oynayarak şöhret kazanan oyuncu ve modeldir.