Demet Akalın'dan Dubai paylaşımı: Patlamaların ardından gelen itiraf

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Demet Akalın, ailesiyle birlikte gittiği Dubai tatilinin ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, bölgede yaşanan krizinin ardından "verilmiş sadakamız varmış" diyerek büyük bir tehlike attıklarını anlattı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyon başlatmasıyla bölge adeta ateş çemberine döndü. İran'ın misilleme olarak Dubai, Bahreyn ve Katar'ı hedef alan füze saldırıları, tatil ve iş için bölgede bulunan Türk vatandaşlarına korku dolu anlar yaşattı.

"KAFAYI ÜŞÜTÜRDÜM"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da ailesiyle çıktığı Dubai tatilinden döndükten sonra bölgede yaşanan Orta Doğu krizi ve füze saldırılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akalın, kızı Hira ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta bugün Dubai! Verilmiş sadakamız varmış. Kafayı üşütürdüm herhalde kalsaydım orada."

MAHSUR KALAN ÜNLÜLER

Ivana Sert: Oğlu Ateş ile Dubai'de olan modacı, uçuşların iptal edilmesiyle mahsur kaldı. Sert, "Sürekli alarmlar çalıyor, roket sesleri duymak kolay değil. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

İlker Ayrık ve Şevket Çoruh: Sahneledikleri oyun için Dubai'de bulunan ikili, aileleriyle birlikte bölgede mahsur kaldıklarını ve güvende olduklarını bildirdi. Ayrık, "Umarım tez zamanda döneriz" dedi.

Pınar Kerimoğlu: Dubai'ye yeni yerleşen modacı, sığınak eksikliğine dikkat çekerek duyduğu endişeyi dile getirdi.

"SIĞINAK YOK"

İlk anlarda büyük panik yaşadığını belirten Kerimoğlu, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dubai'de hiçbir yerde sığınak olduğunu düşünmüyorum" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Evinden sık sık paylaşım yapan Pınar Kerimoğlu, tüm gece haberleri takip edip sabah da yaptığı paylaşımda "Çok güzel uyuduk. Sorun yoktu. Şu hava yolları da bir açılsa keşke en azından Yücel buraya gelir ya da biz gideriz. 2 gün okullar tatil. 3 Mart'taki biletimiz iptal edildi. Şu an Dubai eski halinde, her şey güzel. İlk önce panik yaşadık, yaşamasak insan değilizdir." dedi.

NESLİŞAH ALKOÇLAR: "SESLERİ DUYDUK"

Dubai'ye yerleşen ve orada yaşayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçla da yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu.

Patlamaların evlerine oldukça uzak bir noktada gerçekleştiğini dile getiren Alkoçlar, saldırıların ardından durumlarına ilişkin bilgi vererek ailece iyi olduklarını ve şu an için doğrudan bir tehlike yaşamadıklarını ifade etti.

40 ASKER ÖLDÜ, 70 YARALI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

