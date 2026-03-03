Demet Akalın'dan Dubai paylaşımı: Patlamaların ardından gelen itiraf
Demet Akalın, ailesiyle birlikte gittiği Dubai tatilinin ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, bölgede yaşanan krizinin ardından "verilmiş sadakamız varmış" diyerek büyük bir tehlike attıklarını anlattı.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyon başlatmasıyla bölge adeta ateş çemberine döndü. İran'ın misilleme olarak Dubai, Bahreyn ve Katar'ı hedef alan füze saldırıları, tatil ve iş için bölgede bulunan Türk vatandaşlarına korku dolu anlar yaşattı.
"KAFAYI ÜŞÜTÜRDÜM"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da ailesiyle çıktığı Dubai tatilinden döndükten sonra bölgede yaşanan Orta Doğu krizi ve füze saldırılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Akalın, kızı Hira ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Geçen hafta bugün Dubai! Verilmiş sadakamız varmış. Kafayı üşütürdüm herhalde kalsaydım orada."
MAHSUR KALAN ÜNLÜLER
Ivana Sert: Oğlu Ateş ile Dubai'de olan modacı, uçuşların iptal edilmesiyle mahsur kaldı. Sert, "Sürekli alarmlar çalıyor, roket sesleri duymak kolay değil. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
İlker Ayrık ve Şevket Çoruh: Sahneledikleri oyun için Dubai'de bulunan ikili, aileleriyle birlikte bölgede mahsur kaldıklarını ve güvende olduklarını bildirdi. Ayrık, "Umarım tez zamanda döneriz" dedi.
Pınar Kerimoğlu: Dubai'ye yeni yerleşen modacı, sığınak eksikliğine dikkat çekerek duyduğu endişeyi dile getirdi.