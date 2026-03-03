Demet Akalın'dan Dubai paylaşımı: Patlamaların ardından gelen itiraf

Kaynak: Instagram

"SIĞINAK YOK"

İlk anlarda büyük panik yaşadığını belirten Kerimoğlu, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dubai'de hiçbir yerde sığınak olduğunu düşünmüyorum" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Evinden sık sık paylaşım yapan Pınar Kerimoğlu, tüm gece haberleri takip edip sabah da yaptığı paylaşımda "Çok güzel uyuduk. Sorun yoktu. Şu hava yolları da bir açılsa keşke en azından Yücel buraya gelir ya da biz gideriz. 2 gün okullar tatil. 3 Mart'taki biletimiz iptal edildi. Şu an Dubai eski halinde, her şey güzel. İlk önce panik yaşadık, yaşamasak insan değilizdir." dedi.