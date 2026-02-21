CANLI YAYIN

Yıldız Tilbe'den korkutan haber: Hastane çıkışı görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, tansiyon şikâyeti nedeniyle İstanbul Nişantaşı’ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Gün boyu tansiyon takibi için cihaz takıldığını açıklayan Tilbe, kalp kontrollerinin de yapıldığını söyledi.

Son dönemde Gazze'ye yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Sevenlerini endişelendiren haber, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yıldız Tilbe'nin hastane çıkışı görüntüsü / Sosyal medyaYıldız Tilbe'nin hastane çıkışı görüntüsü / Sosyal medya

FENALAŞARAK HASTANEYE KOŞTU

Tansiyon problemi yaşayan Tilbe, İstanbul Nişantaşı'nda bulunan bir hastaneye başvurdu. Gün içinde tansiyon değerlerinin yükseldiği öğrenilen sanatçı, detaylı kontrolden geçirildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

GÜN BOYU TAKİP EDİLECEK

Snob Magazin'in haberine göre; tansiyon şikayetiyle doktor kapısını çalan Tilbe, koluna takılan ölçüm cihazını göstererek gün boyu kontrol altında olacağını ifade etti.

Ünlü sanatçı, "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar. Kalbime de baktılar" sözleriyle sağlık durumuna açıklık getirdi.

HAYRANLARINDAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Haberin yayılmasının ardından sosyal medyada binlerce hayranı ünlü sanatçıya "geçmiş olsun" mesajları gönderdi.

Gazze Şeridi'nde kurulan ʺYıldız Tilbe Çadır Kentiʺnin açılışı yapıldı / AAGazze Şeridi'nde kurulan ʺYıldız Tilbe Çadır Kentiʺnin açılışı yapıldı / AA

GAZZE BAĞIŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Yıldız Tilbe, daha önce Gazze'ye yaptığı 300 bin dolarlık bağışla ilgili de konuştu.

Kaynak: AAKaynak: AA

"DENİZDE DAMLA BİLE DEĞİL"

Yapılan bağışın abartılmaması gerektiğini vurgulayan usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Allah yardımcıları olsun. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil."

