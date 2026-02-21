Yıldız Tilbe'den korkutan haber: Hastane çıkışı görüntülendi
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, tansiyon şikâyeti nedeniyle İstanbul Nişantaşı’ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Gün boyu tansiyon takibi için cihaz takıldığını açıklayan Tilbe, kalp kontrollerinin de yapıldığını söyledi.
Son dönemde Gazze'ye yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Sevenlerini endişelendiren haber, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
FENALAŞARAK HASTANEYE KOŞTU
Tansiyon problemi yaşayan Tilbe, İstanbul Nişantaşı'nda bulunan bir hastaneye başvurdu. Gün içinde tansiyon değerlerinin yükseldiği öğrenilen sanatçı, detaylı kontrolden geçirildi.
GÜN BOYU TAKİP EDİLECEK
Snob Magazin'in haberine göre; tansiyon şikayetiyle doktor kapısını çalan Tilbe, koluna takılan ölçüm cihazını göstererek gün boyu kontrol altında olacağını ifade etti.
Ünlü sanatçı, "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar. Kalbime de baktılar" sözleriyle sağlık durumuna açıklık getirdi.
HAYRANLARINDAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI
Haberin yayılmasının ardından sosyal medyada binlerce hayranı ünlü sanatçıya "geçmiş olsun" mesajları gönderdi.