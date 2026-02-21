Yıldız Tilbe'den korkutan haber: Hastane çıkışı görüntülendi

Öte yandan Yıldız Tilbe, daha önce Gazze'ye yaptığı 300 bin dolarlık bağışla ilgili de konuştu.

Kaynak: AA

"DENİZDE DAMLA BİLE DEĞİL"

Yapılan bağışın abartılmaması gerektiğini vurgulayan usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Allah yardımcıları olsun. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil."