Icardi'ye Çırağan Sarayı'nda romantik kutlama! "Her zaman sendin"
Mauro Icardi, 33’üncü yaşını nişanlısı China Suárez ile birlikte Çırağan Sarayı'nda kutladı. O anları sosyal medyada paylaşyan yıldız golcünün pastasındaki romantik detay ise dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 33. yaş gününü İstanbul'da romantik bir kutlamayla karşıladı. Ünlü futbolcunun doğum günü; takım arkadaşları, hayranları ve nişanlısı China Suárez tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla kutlandı.
Yeni yaşını aşk dolu bir organizasyonla karşılayan Icardi, kutlama için İstanbul'un simge mekânlarından Çırağan Palace Kempinski'i tercih etti. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen özel gecede çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.
Saraydan paylaştığı karelerde oldukça keyifli görünen yıldız futbolcu, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.
Icardi mesajında, "Bu günü bu kadar özel kıldığın, bunca sevgin ve her anı eşsiz kıldığın için teşekkür ederim aşkım. Seni seviyorum China Suárez. Ayrıca yanımda olan, uzaktan mesajla, arayarak veya video ile bana bu güzel dilekleri ve sevgisini ileten herkese çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.