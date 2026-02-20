Yalçın Özden yoğun bakımda! Beyin kanaması geçirdi

Sanatçının takipçileri ve dostları sosyal medya üzerinden çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı paylaştı. Özden'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmelerin ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Yalçın Özden, 26 yıldır her sene oyun üreterek seyirci karşısında dur duraksız aile boyu sergiledikleri tiyatro oyunlarını ve hayata bakışını Anadolu Ajansı'na anlatmıştı.

"Siz üretmekten hiç vazgeçmiyorsunuz. Neredeyse her yıl bir tiyatro oyunu yazıyor ve sahneliyorsunuz sanırım?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Asla. Her yıl bir yetişkin oyunu yazarım. 2-3 yılda bir de çocuk oyunu yazarım. Belediyeler, turneler, kurumlar, bazen dernekler de oluyor. Ama o eski hızımız yok. Yani bir giderdik, 30 gün oynar gelirdik. Tiyatroyu 1998'de açtım. 26 yıl olmuş. Ama hiç durmadan her sene oyun yazdım. Her sene oynadık."

Yalçın Özden'in yer aldığı projeler