Tuba Ünsal'dan eski eşine vefa! Maddi krizden kurtarmış
Üç evlilik yapan ve iki çocuk annesi olan 44 yaşındaki Ünsal’ın, eski eşi Murat Pilevneli’nin yaşadığı maddi sıkıntılı süreçte kritik bir rol üstlendiği iddia edildi.
Ünlü galerici Murat Pilevneli'nin yaşadığı maddi darboğazdan çıkış sürecinde, en büyük desteğin eski eşi Tuba Ünsal'dan gelmesi magazin kulislerini hareketlendirdi.
Pilevneli'nin galerisinin direktörü Aslı Pamir ile yaşadığı ilişki sonrası iş birliklerinin sona erdiği ve bu süreçte ünlü galericinin ekonomik olarak zor günler geçirdiği konuşuluyordu.
Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde konuyla ilgili dikkat çeken detayları paylaştı. İşte o yazı...
"Sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile galerisinin direktörü Aslı Pamir'in aşk ilişkisinden sonra iş ilişkisinin bittiğini; nedenin de Murat Bey'in ekonomik olarak zor günler geçirmesi olduğunu yazmıştım.
Şimdi bundan da bomba bir haberim var! Uzun süredir ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Murat Bey, sonunda maddi anlamda düze çıkmış. Bir yatırım şirketi Murat Bey'in borçlarını üstlenerek şirketine ortak olmuş ve galerilerini globalleştirip dünyanın farklı noktalarında şube açmak için sözleşme imzalamışlar.
Peki Murat Bey'e bu yatırım şirketini kim bulmuş biliyor musunuz? 2010 yılında evlendiği, 2012'de boşandığı ve kızı Sare'nin annesi olan Tuba Ünsal. Evet, yanlış okumadınız...
Tuba Ünsal, maddi olarak zor durumda olan eski eşinin yardımına koşmuş ve bir yatırım şirketi bulup anlaşmasına aracı olmuş.
Bu arada sanat çevrelerinde konuşulanlara göre, Tuba Ünsal'ın da Murat Bey'den alacağı varmış. Ünsal parayı istememiş ve alacağına karşılık, kızları Sare'nin şirkete ortak olmasını istemiş.
Murat Bey de kendi hissesinden verip kızını şirketine ortak etmiş. Tuba Ünsal'ın vefasına şapka çıkarıyorum."