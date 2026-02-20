Tuba Ünsal'dan eski eşine vefa! Maddi krizden kurtarmış

Üç evlilik yapan ve iki çocuk annesi olan 44 yaşındaki Ünsal’ın, eski eşi Murat Pilevneli’nin yaşadığı maddi sıkıntılı süreçte kritik bir rol üstlendiği iddia edildi.

Ünlü galerici Murat Pilevneli'nin yaşadığı maddi darboğazdan çıkış sürecinde, en büyük desteğin eski eşi Tuba Ünsal'dan gelmesi magazin kulislerini hareketlendirdi.

Murat Pilevneli Pilevneli'nin galerisinin direktörü Aslı Pamir ile yaşadığı ilişki sonrası iş birliklerinin sona erdiği ve bu süreçte ünlü galericinin ekonomik olarak zor günler geçirdiği konuşuluyordu.

Murat Pilevneli ve eski eşi Tuba Ünsal Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde konuyla ilgili dikkat çeken detayları paylaştı. İşte o yazı... "Sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile galerisinin direktörü Aslı Pamir'in aşk ilişkisinden sonra iş ilişkisinin bittiğini; nedenin de Murat Bey'in ekonomik olarak zor günler geçirmesi olduğunu yazmıştım. Şimdi bundan da bomba bir haberim var! Uzun süredir ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Murat Bey, sonunda maddi anlamda düze çıkmış. Bir yatırım şirketi Murat Bey'in borçlarını üstlenerek şirketine ortak olmuş ve galerilerini globalleştirip dünyanın farklı noktalarında şube açmak için sözleşme imzalamışlar.