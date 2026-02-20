Tolga Sarıtaş'ın minik oğluyla verdiği poz kalpleri eritti

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk cephesinden kalpleri ısıtan bir kare geldi!

Ekranların sevilen yüzü Sarıtaş ile moda dünyasının başarılı ismi Mayruk, bildiğiniz üzere aşklarını hep gözlerden yaşamayı tercih edenlerden.

28 Haziran 2024'te Çeşme'nin o masalsı atmosferinde nikah masasına oturan çift, mutluluklarını geçtiğimiz Eylül ayında kucaklarına aldıkları oğulları Ali ile taçlandırmıştı.

"BENİM ERKEKLER"

Minik Ali'yi kameralardan uzak büyüten ikili, bu gizlilik kuralını tatlı bir paylaşımla esnetti. Zeynep Mayruk, eşi Tolga Sarıtaş'ın oğluyla olan sevgi dolu anını "Benim erkekler" notuyla paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören bu kareyi, yakışıklı oyuncu da kendi profilinden paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı.

