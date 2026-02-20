Hassasiyetiyle takdir toplamıştı! Kenan Yıldız'dan yeni paylaşım geldi

Kaynak: Instagram

"BANA ŞÜKREDİN SAKIN NANKÖRLÜK ETMEYİN"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealine göre; "Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin." ifadesinin yer aldığı ekran görüntüsü, genç futbolcunun inancına verdiği önemi gözler önüne serdi.