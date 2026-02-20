Hassasiyetiyle takdir toplamıştı! Kenan Yıldız'dan yeni paylaşım geldi
Juventus forması giyen Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdığındaki ayet dikkat çekmişti. Dini hassasiyetiyle takdir toplayan Yıldız, bu kez de sosyal medyadaki son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turunda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşan Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız, saha dışındaki duruşuyla da takdir ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde RAMS Park'ta oynanan maçın ardından stat çıkışında yoğun bir taraftar ilgisiyle karşılaşan Kenan Yıldız, yorgunluğuna rağmen futbolseverlerin imza taleplerini geri çevirmedi.
TELEFON EKRANINDAKİ AYET DİKKAT ÇEKTİ
İmza verdiği esnada kameralara yansıyan bir detay ise Kenan Yıldız'ın manevi dünyasına ışık tuttu. Genç yıldızın telefonunun duvar kağıdında Kabe-i Muazzama fotoğrafı ile birlikte Bakara Suresi'nin 152. Ayet-i Kerimesi'nin yer aldığı görüldü.