CANLI YAYIN

Hassasiyetiyle takdir toplamıştı! Kenan Yıldız'dan yeni paylaşım geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hassasiyetiyle takdir toplamıştı! Kenan Yıldız'dan yeni paylaşım geldi

Juventus forması giyen Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdığındaki ayet dikkat çekmişti. Dini hassasiyetiyle takdir toplayan Yıldız, bu kez de sosyal medyadaki son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turunda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşan Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız, saha dışındaki duruşuyla da takdir ediliyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Geçtiğimiz günlerde RAMS Park'ta oynanan maçın ardından stat çıkışında yoğun bir taraftar ilgisiyle karşılaşan Kenan Yıldız, yorgunluğuna rağmen futbolseverlerin imza taleplerini geri çevirmedi.

Hassasiyetiyle takdir toplamıştı! Kenan Yıldız'dan yeni paylaşım geldi - 2

TELEFON EKRANINDAKİ AYET DİKKAT ÇEKTİ

İmza verdiği esnada kameralara yansıyan bir detay ise Kenan Yıldız'ın manevi dünyasına ışık tuttu. Genç yıldızın telefonunun duvar kağıdında Kabe-i Muazzama fotoğrafı ile birlikte Bakara Suresi'nin 152. Ayet-i Kerimesi'nin yer aldığı görüldü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BANA ŞÜKREDİN SAKIN NANKÖRLÜK ETMEYİN"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealine göre; "Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin." ifadesinin yer aldığı ekran görüntüsü, genç futbolcunun inancına verdiği önemi gözler önüne serdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BEĞENİ YAĞDI

Yıldız, bu kez de geçtiğimiz saatlerde paylaştığı pozuyla gündem oldu. Ünlü futbolcunun yeni formasıyla verdiği poz beğeni yağmuruna tutuldu.

Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası eleştirilerin odağında yer alan Juventus, 2025-2026 sezonunda kullanacağı dördüncü formayı duyurmuştu. Yıldız'ın yeni formasıyla verdiği poz ise beğeni yağmuruna tutuldu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın