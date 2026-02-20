Duygu Nebioğlu’ndan çarpıcı sözler: "Metin Akpınar'ın suç ortağı Uğur Dündar"
Metin Akpınar’a karşı açtığı babalık ve tazminat davasını kazanan Duygu Nebioğlu, mahkemenin hükmettiği 6 milyon liralık manevi tazminat sonrası ilk kez konuştu. Nebioğlu, dava sürecinin perde arkasını anlatırken Uğur Dündar’ın mahkemede yalan beyanda bulunduğunu öne sürdü.
Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi, kamuoyunda yakından takip edilen davada kararını açıkladı. Mahkeme, babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle dava açan Duygu Nebioğlu'nu haklı bularak, Metin Akpınar'ın 6 milyon lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebioğlu, "Uzun yıllar sonra ilk defa derin bir nefes aldım" ifadelerini kullandı.
Özellikle annesi hakkında dile getirilen "tek gecelik ilişki" iddialarının hukuken çürütülmesinin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Nebioğlu, sürecin kendisi açısından yalnızca maddi değil, manevi bir mücadele olduğunu vurguladı.
Duygu Nebioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı ilk değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Uzun yıllar sonra ilk defa kendimi rahatlamış hissediyorum. Davamdaki en keskin olay, Metin Akpınar'ın annem hakkında tek gecelik bir ilişki yaşadığına dair yalan beyanda bulunmasıydı, resmi olarak bu kayıtlara geçti. Annemin beni terk ettiğine dair haberler yaptılar. Bunu da annemin terk etmediğini, kardeşlerimi ve beni yetimhaneye kimlerin bıraktığını soru işareti olarak bırakıyorum. Davamız bitti demeyeceğim. Ben mücadeleme devam edeceğim. Her şeyi anlatacağım."
"BABAMIN YALAN SÖYLEDİĞİNİ İSPATLAMIŞ OLDUK"
Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Nebioğlu, davayı kazanmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek süreci şöyle anlattı:
"2024 Şubat ayında açmıştım bu davayı. Dava karara bağlandı. Çıkan karardan dolayı çok mutluyum. Davayı kazanacağımı biliyordum, deliller, tanıklar zaten hepsi bizim lehimizeydi. 10 milyonluk maddi ve manevi tazminat davası açmıştım. Mahkeme 6 milyon TL'ye karar verdi manevi tazminat olarak. Dava 2 yıl önce açıldığı için faiziyle birlikte 9 milyon TL civarında tazminat alacağım. Aslında bu davayı açma sebebim kamuoyunu yanıltmasıydı. Hatırlarsanız, annem için 'Bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik' diyerek bizden de haberi olmadığını söylemişti. Babamın bu sözlerine çok kırıldım. Annemle ilişki yaşadıklarını ve bizden haberi olduğunu inkar etti. Açıkça yalan söyledi. Babamın kamuoyuna yalan söylediğini mahkeme kararıyla ispatlamış olduk."