Duygu Nebioğlu’ndan çarpıcı sözler: "Metin Akpınar'ın suç ortağı Uğur Dündar"

Nebioğlu, "Para ile ilgili sıkıntıları olan insanlar bence. Kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, kendi haklarını hep başkalarına bırakmış hiçbir zaman hak mücadelesi vermemiş insanların söyleyeceği şeyler bunlar. 2 yıl boyunca bu konuda bayağı tecrübe ettim. İnşallah o insanlar başkalarına verdikleri o hakları geri alırlar" ifadelerini kullandı.

Zaten babamla annemin ilişkisi olduğunu tanıklarla ispatladık. Bu davada Uğur Dündar da babamın tanığı olarak davaya katıldı. O da mahkemeye 'yalan beyanda' bulundu. Ben bu davayı kazanarak, 'annemin tek gecelik ilişki' olmadığını mahkeme kararıyla da ispatlamış olduk. Bu davayı kazanarak annemin itibarını geri kazandırdım. Annem genç yaşlarında kandırılmış bir kadındı. Bakın şimdi de görüyoruz, uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla kızlarımız kandırılıyor. Annem de 45-50 yaşındaki adamlar tarafından kandırılmış. Tarih tekerrür ediyor. Bugün de operasyonların basına yansıdığı kadarıyla benzer kadın hikayeleri görüyoruz. Babam annemi kandırmış. Babam bu olaylar ilk ortaya çıktığında kamuoyu önünde 'Ben bir hata yaptım, çocuklarıma sahip çıkamadım' deseydi her şey çok daha başka olurdu. Ama bunu yapmadı babam. Bunun yerine yalan söylemeyi tercih etti.

Duygu Nebioğlu

6 MİLYONU NASIL HARCAYACAK?

Önceliğinin zekat olduğunu söyleyen Nebioğlui parayı nerede kullanacağını da açıkladı:

"6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim bir evim yok bir köy hayatı düzeni kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum belki araba alırım iyi kötü ayağımı yerden kesecek bir şey. Hayvanları çok seviyorum onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum. Kimsesiz çocuklar için Metin babamın avukatları dondurmamı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık gibi kalp kırıcı travma yaratıcı sözlerde bulunmuşlardı.

"KİMSESİZ ÇOCUKLARA YARDIMDA BULUNMAK İSTİYORUM"

Bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim. 6 milyonla da sınırlı değil bir kafa karışıklılığı var. Hakim faizi ile karar verdi. Avukatlarımda o faiz durumunun hesabını yapıp sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Para önce avukatlarıma gidecek. Onlarla yaptığım sözleşme ile parayı onlar bana verecekler.

Tazminatın faiziyle birlikte daha yüksek bir meblağa ulaşacağını belirten genç kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kaynak: Instagram