Duygu Nebioğlu’ndan çarpıcı sözler: "Metin Akpınar'ın suç ortağı Uğur Dündar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Metin Akpınar’a karşı açtığı babalık ve tazminat davasını kazanan Duygu Nebioğlu, mahkemenin hükmettiği 6 milyon liralık manevi tazminat sonrası ilk kez konuştu. Nebioğlu, dava sürecinin perde arkasını anlatırken Uğur Dündar’ın mahkemede yalan beyanda bulunduğunu öne sürdü.

Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi, kamuoyunda yakından takip edilen davada kararını açıkladı. Mahkeme, babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle dava açan Duygu Nebioğlu'nu haklı bularak, Metin Akpınar'ın 6 milyon lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebioğlu, "Uzun yıllar sonra ilk defa derin bir nefes aldım" ifadelerini kullandı.

Özellikle annesi hakkında dile getirilen "tek gecelik ilişki" iddialarının hukuken çürütülmesinin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Nebioğlu, sürecin kendisi açısından yalnızca maddi değil, manevi bir mücadele olduğunu vurguladı.

Duygu Nebioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı ilk değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar sonra ilk defa kendimi rahatlamış hissediyorum. Davamdaki en keskin olay, Metin Akpınar'ın annem hakkında tek gecelik bir ilişki yaşadığına dair yalan beyanda bulunmasıydı, resmi olarak bu kayıtlara geçti. Annemin beni terk ettiğine dair haberler yaptılar. Bunu da annemin terk etmediğini, kardeşlerimi ve beni yetimhaneye kimlerin bıraktığını soru işareti olarak bırakıyorum. Davamız bitti demeyeceğim. Ben mücadeleme devam edeceğim. Her şeyi anlatacağım."

"BABAMIN YALAN SÖYLEDİĞİNİ İSPATLAMIŞ OLDUK"

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Nebioğlu, davayı kazanmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek süreci şöyle anlattı:

"2024 Şubat ayında açmıştım bu davayı. Dava karara bağlandı. Çıkan karardan dolayı çok mutluyum. Davayı kazanacağımı biliyordum, deliller, tanıklar zaten hepsi bizim lehimizeydi. 10 milyonluk maddi ve manevi tazminat davası açmıştım. Mahkeme 6 milyon TL'ye karar verdi manevi tazminat olarak. Dava 2 yıl önce açıldığı için faiziyle birlikte 9 milyon TL civarında tazminat alacağım. Aslında bu davayı açma sebebim kamuoyunu yanıltmasıydı. Hatırlarsanız, annem için 'Bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik' diyerek bizden de haberi olmadığını söylemişti. Babamın bu sözlerine çok kırıldım. Annemle ilişki yaşadıklarını ve bizden haberi olduğunu inkar etti. Açıkça yalan söyledi. Babamın kamuoyuna yalan söylediğini mahkeme kararıyla ispatlamış olduk."

"UĞUR DÜNDAR YALAN BEYANDA BULUNDU"

Nebioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Zaten babamla annemin ilişkisi olduğunu tanıklarla ispatladık. Bu davada Uğur Dündar da babamın tanığı olarak davaya katıldı. O da mahkemeye 'yalan beyanda' bulundu. Ben bu davayı kazanarak, 'annemin tek gecelik ilişki' olmadığını mahkeme kararıyla da ispatlamış olduk. Bu davayı kazanarak annemin itibarını geri kazandırdım. Annem genç yaşlarında kandırılmış bir kadındı. Bakın şimdi de görüyoruz, uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla kızlarımız kandırılıyor. Annem de 45-50 yaşındaki adamlar tarafından kandırılmış. Tarih tekerrür ediyor. Bugün de operasyonların basına yansıdığı kadarıyla benzer kadın hikayeleri görüyoruz. Babam annemi kandırmış. Babam bu olaylar ilk ortaya çıktığında kamuoyu önünde 'Ben bir hata yaptım, çocuklarıma sahip çıkamadım' deseydi her şey çok daha başka olurdu. Ama bunu yapmadı babam. Bunun yerine yalan söylemeyi tercih etti.

"PARA İÇİN Mİ YAPTI?" ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT

Öte yandan "Neler Oluyor Hayatta" programına katılan Duygu Nebioğlu, canlı yayında "Para için mi yaptı?" eleştirilerine sert yanıt verdi.

Nebioğlu, "Para ile ilgili sıkıntıları olan insanlar bence. Kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, kendi haklarını hep başkalarına bırakmış hiçbir zaman hak mücadelesi vermemiş insanların söyleyeceği şeyler bunlar. 2 yıl boyunca bu konuda bayağı tecrübe ettim. İnşallah o insanlar başkalarına verdikleri o hakları geri alırlar" ifadelerini kullandı.

6 MİLYONU NASIL HARCAYACAK?

Önceliğinin zekat olduğunu söyleyen Nebioğlui parayı nerede kullanacağını da açıkladı:

"6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim bir evim yok bir köy hayatı düzeni kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum belki araba alırım iyi kötü ayağımı yerden kesecek bir şey. Hayvanları çok seviyorum onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum. Kimsesiz çocuklar için Metin babamın avukatları dondurmamı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık gibi kalp kırıcı travma yaratıcı sözlerde bulunmuşlardı.

"KİMSESİZ ÇOCUKLARA YARDIMDA BULUNMAK İSTİYORUM"

Bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim. 6 milyonla da sınırlı değil bir kafa karışıklılığı var. Hakim faizi ile karar verdi. Avukatlarımda o faiz durumunun hesabını yapıp sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Para önce avukatlarıma gidecek. Onlarla yaptığım sözleşme ile parayı onlar bana verecekler.

Tazminatın faiziyle birlikte daha yüksek bir meblağa ulaşacağını belirten genç kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 milyonla da sınırlı değil bir kafa karışıklılığı var. Hakim faizi ile karar verdi. Avukatlarımda o faiz durumunun hesabını yapıp sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Para önce avukatlarıma gidecek. Onlarla yaptığım sözleşme ile parayı onlar bana verecekler."

