Alişan Ramazan’ın ilk günlerinde kutsal topraklarda

Alişan paylaşımında, "Yine nasip oldu, şükürler olsun. Allah herkese özellikle Ramazan'da Umre yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede yoğun beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü'nde eşi Buse Varol ile birlikte Umre'ye giden Alişan, o dönem yaptığı açıklamada, "Allah'ım sana şükürler olsun, üçüncü kez buraları görmeyi bana kısmet etti. Hep evlendikten sonra eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene o sene! Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" demişti.

Alişan'ın bu kutsal ziyaretleri, hem takipçileri hem de hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.

Kaynak: Instagram