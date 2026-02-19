Oyuncu Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova nikah masasına oturdu

Başarılı oyuncu Emre Kıvılcım, bir süredir birlikte olduğu Yulduz Rajabova ile hayatını birleştirdi. Nişan haberinin ardından gelen bu mutlu gelişme, çiftin yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle taçlandı.