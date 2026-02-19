CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Oyuncu Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova nikah masasına oturdu

Başarılı oyuncu Emre Kıvılcım, bir süredir birlikte olduğu Yulduz Rajabova ile hayatını birleştirdi. Nişan haberinin ardından gelen bu mutlu gelişme, çiftin yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle taçlandı.

Emre Kıvılcım, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor...

Son olarak "Veda Mektubu" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Yulduz Rajabova ile hayatını birleştirdi.

NİŞANDAN HEMEN SONRA EVLENDİLER

35 yaşındaki oyuncu, 15 Şubat 2026 tarihinde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandıktan sonra ilişkisini resmiyete taşıdı.

Gözlerden uzak yaşayan çiftin evlendiği öğrenildi.

