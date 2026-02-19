Önce zekat verecek! Duygu Nebioğlu 6 milyonluk tazminat planını açıkladı
Usta sanatçı Metin Akpınar’a açtığı manevi tazminat davasını kazanan Duygu Nebioğlu, mahkemenin hükmettiği 6 milyon TL’lik tazminat sonrası ilk kez bir canlı yayına katılarak planlarını anlattı.
Yeşilçam'ın duayen oyuncularından Metin Akpınar, 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı birliktelikten dünyaya gelen ikiz kızlardan biri olan Duygu Nebioğlu, babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini öne sürerek dava açtı.
Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti.
Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Duygu Nebioğlu, "Uzun yıllar sonra ilk defa kendimi rahatlamış hissediyorum. Davamdaki en keskin olay, Metin Akpınar'ın annem hakkında tek gecelik bir ilişki yaşadığına dair yalan beyanda bulunmasıydı, resmi olarak bu kayıtlara geçti. Annemin beni terk ettiğine dair haberler yaptılar. Bunu da annemin terk etmediğini, kardeşlerimi ve beni yetimhaneye kimlerin bıraktığını soru işareti olarak bırakıyorum. Davamız bitti demeyeceğim. Ben mücadeleme devam edeceğim. Her şeyi anlatacağım" dedi.
"2 YIL BOYUNCA BU TECRÜBE ETTİM"
"Neler Oluyor Hayatta" programına katılan Duygu Nebioğlu, her şeyi anlattı.
2 yıl önce biyolojik babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Nebioğlu, canlı yayında kendisine 'para için mi yaptın' bunu eleştirilerine yanıt verdi.Nebioğlu şöyle konuştu:
"Para ile ilgili sıkıntıları olan insanlar bence. Kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, kendi haklarını hep başkalarına bırakmış hiçbir zaman hak mücadelesi vermemiş insanların söyleyeceği şeyler bunlar. 2 yıl boyunca bu konuda bayağı tecrübe ettim. İnşallah o insanlar başkalarına verdikleri o hakları geri alırlar.6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim bir evim yok bir köy hayatı düzeni kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum belki araba alırım iyi kötü ayağımı yerden kesecek bir şey. Hayvanları çok seviyorum onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum.