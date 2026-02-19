Önce zekat verecek! Duygu Nebioğlu 6 milyonluk tazminat planını açıkladı

Kimsesiz çocuklar için Metin babamın avukatları dondurmamı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık gibi kalp kırıcı travma yaratıcı sözlerde bulunmuşlardı. Bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim.6 milyonla da sınırlı değil bir kafa karşılıklığı var. Hakim faizi ile karar verdi. Avukatlarımda o faiz durumunun hesabını yapıp sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Para önce avukatlarıma gidecek. Onlarla yaptığım sözleşme ile parayı onlar bana verecekler. Mücadelemiz bitmedi devam edecek daha."

Kaynak: Sosyal medya

"BABAMA GÜVENMİYORUM"

Ayrıca Duygu Nebioğlu; tazminatı kazanmasına rağmen babası Metin Akpınar'a güvenmediğini, bundan sonra da kendisine dürüst ve iyi davranmayacağını düşündüğünü söyledi.

Nebioğlu, "Babalık görevini yerine getirmediği için verilen bir karar bu. Bunu söylemek hoş değil ama ölümlü dünya biliyorsunuz sonraki mücadelemiz mal varlığı talebi olacak. Babamın bana iyi davranacağını sanmıyorum. Mal varlığıyla ilgili de dava mücadelemiz devam edecek."