Ölümden dönen Murat Cemcir son halini paylaştı

Kaynak: Instagram

"ALLAH KORUMUŞ"

Cemcir, "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum." demişti.

Ünlü sanatçı paylaşımının devamında şu ifadelere yer vermişti: "Merhaba 2.hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; Geçmiş olsun demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş... Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu... Evde istirahat evresine geçiyoruz. Biz diyorum refakatçilerime teşekkür ediyorum."