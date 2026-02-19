Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber! "Birkaç güne taburcu oluyorum"

"Güzel insanlar merhaba, iyiyim çok şükür. Bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah hepimize iyilik sağlık verir inşallah."

Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunun iyiye gitmesi ve Ramazan mesajı, sevenlerini mutlu etti.

Usta sanatçı, Ramazan ayını da unutmayarak sevenlerine şu mesajı iletti:

Kaynak: Instagram

Hakan Taşıyan neden hastaneye kaldırıldı?

Arabesk müziğin usta ismi, kalp krizi şüphesiyle acil olarak hastaneye kaldırılmış ve doktorlar tarafından müşahede altına alınmıştır.

Hakan Taşıyan'ın genel sağlık durumu nasıl?

Daha önce karaciğer ve böbrek nakli operasyonları geçiren sanatçının mevcut durumu, doktorlar tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.