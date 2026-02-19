Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber! "Birkaç güne taburcu oluyorum"
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Taşıyan, “Birkaç güne kadar taburcu olacağım” diyerek hayranlarını sevindirdi.
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda geçirdiği iki haftalık tedavi sürecinin ardından hayranlarını korkutan Taşıyan'dan sevindirici haber geldi.
"İYİYİM ÇOK ŞÜKÜR"
Hastaneden paylaştığı videoda moralli görünen Taşıyan, sağlık durumu hakkında şunları söyledi:
"Güzel insanlar merhaba, iyiyim çok şükür. Bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah hepimize iyilik sağlık verir inşallah."
RAMAZAN MESAJI
Usta sanatçı, Ramazan ayını da unutmayarak sevenlerine şu mesajı iletti:
"Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı, bereketli olsun inşallah. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Saygılarımla."
Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunun iyiye gitmesi ve Ramazan mesajı, sevenlerini mutlu etti.
Hakan Taşıyan neden hastaneye kaldırıldı?
Arabesk müziğin usta ismi, kalp krizi şüphesiyle acil olarak hastaneye kaldırılmış ve doktorlar tarafından müşahede altına alınmıştır.
Hakan Taşıyan'ın genel sağlık durumu nasıl?
Daha önce karaciğer ve böbrek nakli operasyonları geçiren sanatçının mevcut durumu, doktorlar tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.