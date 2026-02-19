Gamze Özçelik Ramazan mesaisinde: İyilik rotası bu kez Sudan

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Deneği ile dünyanın dört bir yanına yardım ulaştıran Gamze Özçelik, iyilik yolculuğunu sürdürüyor. Ünlü isim, Ramazan ayının gelişiyle yeni rotası olan Sudan için yola çıktı.

Gamze Özçelik, Ramazan ayının gelişiyle birlikte yardım faaliyetlerine hız verdi. Gazze'deki insani kriz ve zorlu kış şartları devam ederken, Özçelik'in son durağı iç karışıklık ve açlıkla mücadele eden Sudan oldu.

Kaynak: Instagram "YİNE BİR RAMAZAN BİR YİNE YOLLARDA" Eski oyuncu ve yardım gönüllüsü Gamze Özçelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni rotasını takipçilerine duyurdu. Sudan yolculuğundan kareler paylaşan Özçelik, gönderisine şu notu düştü: "Yine bir Ramazan, biz yine yollarda. Nice dua, nice gülümsemeye vesile olmak için..."

Kaynak: Sosyal medya SAVAŞ VE KRİZ BÖLGELERİNE UMUT OLUYOR İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yarattığı ağır tahribat ve bölgedeki insani dram sürerken, Özçelik ve ekibi sadece Filistin değil, unutulmaya yüz tutmuş diğer kriz bölgelerini de ihmal etmiyor.