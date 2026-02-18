Metin Akpınar biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'na 6 milyon TL ödeyecek

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi:

Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi.

Uğur Dündar da, konuya ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu, kısaca net bir cevap vereyim. Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır.

