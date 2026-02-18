Metin Akpınar biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'na 6 milyon TL ödeyecek
Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu iki yıl önce mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu’nun, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davası da lehine sonuçlandı.
Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar'ın, 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğduğu mahkeme kararıyla tescillenen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun hukuk mücadelesi bugün önemli bir aşamaya geldi.
Antalya'daki aile mahkemesi, Nebioğlu'nun "babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği" iddiasıyla açtığı manevi tazminat davasında kararını açıkladı.
NEBİOĞLU DAVAYI KAZANDI
Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Davanın itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.
"EMSAL BİR KARAR ALINDI"
Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı." dedi.
Daha önce babalık davası açtıklarını ve bunu kazandıklarını belirten avukat Ahmet Furkan Uludağ ise mahkeme kararına ilişkin şunları söyledi:
En azından Duygu'nun bu yıkımına bir nebze su serpecek tazminat talepli bir dava açtık. Davamızda birçok tanık dinlendi. Mahkemece emsal nitelikte bir karar verildi. Duygu'ya talebimiz doğrultusunca 6 milyon TL gibi manevi tazminata hükmedildi. İnşallah kendisi lehine hükmedilen bu tazminat, Duygu'nun bu zamana kadar çektiği acılara bir nebze su serpmiş olur.