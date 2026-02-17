CANLI YAYIN

Yıldız Tilbe'den Gazze'de 12 bin kişilik Ramazan sofrası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yıldız Tilbe, Ramazan öncesi Gazze başta olmak üzere kriz bölgeleri için başlattığı dev yardım operasyonuyla 12 bin kişilik iftar sofrası kuruyor. Geçtiğimiz ay yaptığı 300 bin dolarlık bağışın ardından sanatçı, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.

Yıldız Tilbe, son dönemde yalnızca sahne performanslarıyla değil, toplumsal duyarlılığı ve yüksek bütçeli insani yardımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Sanatçının Kudüs Gönüllüleri Derneği ile iş birliği içinde yürüttüğü yardım çalışmaları, Gazze'de derinleşen insani kriz karşısında somut bir destek modeli olarak dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre Tilbe, Ramazan ayı boyunca Gazze'de 12 bin kişinin faydalanacağı iftar organizasyonunun tüm masraflarını üstlendi. Yardım sürecinin planlama ve ödeme aşamalarını tamamlayan sanatçı, organizasyonun hayata geçirilmesi için gerekli finansal desteği sağladı.

Öte yandan geçtiğimiz ay yapılan 300 bin dolarlık bağışla Gazze'de iki ayrı çadır kent kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Sadece tek bir bölgeyle yetinmeyen sanatçı, "her evde sıcak yemek pişmeli" mottosuyla geniş bir coğrafyada ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. İşte yardımın detayları...

12 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

Gazze'de Ramazan boyunca 12 bin kişinin faydalanacağı iftar organizasyonunun tüm masrafları Yıldız Tilbe tarafından karşılandı.

Yardım ağı genişliyor

Çalışmaların Yemen, Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir gibi ihtiyaç sahibi bölgelere de uzanacağı öğrenildi.

YARDIM ÜCRETİNİ ÖDEDİ

Ünlü sanatçı, hazırlıkları tamamlanan iftar sofrasının yardım ücretini ödeyerek süreci resmen başlattı. Tilbe, destek sürecinin ardından dernek yetkilileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, bağışın bölgedeki Mevedde Yardım Kuruluşu'na ulaştırıldığı ve moloz temizliğinin ardından inşaat sürecinin hızla ilerlediği belirtildi.

Dernek açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yıldız Tilbe, Gazze'de iki ayrı çadır kent için 300 bin dolar teslim etmişti. Bu meblağı Gazze'deki Mevedde Yardım Kuruluşu'na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah'ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek."

Tilbe'nin destek ulaştırmaya devam edeceği öğrenildi.

Yıldız Tilbe / Kaynak: InstagramYıldız Tilbe / Kaynak: Instagram

