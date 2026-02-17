Yıldız Tilbe'den Gazze'de 12 bin kişilik Ramazan sofrası

Yıldız Tilbe, Ramazan öncesi Gazze başta olmak üzere kriz bölgeleri için başlattığı dev yardım operasyonuyla 12 bin kişilik iftar sofrası kuruyor. Geçtiğimiz ay yaptığı 300 bin dolarlık bağışın ardından sanatçı, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.

Yıldız Tilbe, son dönemde yalnızca sahne performanslarıyla değil, toplumsal duyarlılığı ve yüksek bütçeli insani yardımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Sanatçının Kudüs Gönüllüleri Derneği ile iş birliği içinde yürüttüğü yardım çalışmaları, Gazze'de derinleşen insani kriz karşısında somut bir destek modeli olarak dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre Tilbe, Ramazan ayı boyunca Gazze'de 12 bin kişinin faydalanacağı iftar organizasyonunun tüm masraflarını üstlendi. Yardım sürecinin planlama ve ödeme aşamalarını tamamlayan sanatçı, organizasyonun hayata geçirilmesi için gerekli finansal desteği sağladı. Öte yandan geçtiğimiz ay yapılan 300 bin dolarlık bağışla Gazze'de iki ayrı çadır kent kurulması için çalışmalar başlatıldı. Gazze'de çadır kentlerin inşaatı başladı.