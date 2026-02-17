Çelik’ten takipçisinin "SUV araç" talebine sert yanıt

Ünlü sanatçı Çelik, sosyal medya üzerinden aldığı dudak uçuklatan bir borç talebini ifşa etti. Bursa'dan bir takipçisinin, fiyatı 1 milyon 600 bin TL'den başlayan SUV model bir araç için kendisinden "kişisel kredi" istemesi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kaynak: Instagram

"KREDİLER YÜKSEK BANA ARAÇ ALIR MISIN?

Sosyal medyada "Şefik" isimli bir takipçisi tarafından gönderilen mesajda, banka faizlerinin yüksekliğinden şikayet edilerek ünlü sanatçıdan banka gibi hareket etmesi istendi.

Takipçinin Çelik'e gönderdiği o şaşırtıcı mesajın içeriği şöyle:

"Selam Çelik abim, merhaba nasılsın? Ben Bursa'dan Şefik seni yıllardır hayranlıkla seviyor ve takip ediyorum. Ben de senden arkadaş gibi bir şey istiyorum bana SUV araba alır mısın? Eşim çok istiyor ama bir türlü kısmet olmadı, krediler yüksek bana kredi açarsan ben sana taksitleri günüde öderim seviliyorsun... Bu arada Cuma akşamı beraberiz."