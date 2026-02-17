CANLI YAYIN

Buse Terim anneliğinin en zorlayıcı günlerini yaşıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Anneliğimin en zor günlerini yaşıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle dünyaevine giren Buse Terim, evliliğinden iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Çiftin ilk kızları Nil 2016'da, ikinci kızları Naz ise 2018'de dünyaya gelmişti. Ancak çift, mart ayında yollarını ayırma kararı almış ve boşanma tek celsede gerçekleşmişti.

Şimdilerde yeni aşkıyla adından söz ettiren Terim, bu kez yaptığı annelik itirafıyla gündeme geldi. Yatağında yatan köpeği Cookie'nin fotoğrafını paylaşan Terim, anneliğin en zor günlerini yaşadığını itiraf etti.

"EN ZORLAYICI GÜNLERİNİ YAŞIYORUM"

Terim, son günlerde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Son birkaç gündür anneliğimin en zorlayıcı günlerini yaşıyorum. Naz'ın, Nil'in yarış takımına seçilmesiyle kendini dışarıda hissetmesi ve okulu reddetmesi derken duygusal olarak gerçekten çok yoruldum. Ruh halim şu an tam olarak Cookie gibi."

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Buse Terim neden gündem oldu?
Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anneliğinin en zor dönemlerinden geçtiğini açıklamasıyla gündeme geldi.

Buse Terim ne dedi?
Terim, anneliğin hem çok kıymetli hem de zaman zaman psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu belirterek, yoğun bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Buse Terim'in kaç çocuğu var?
Buse Terim'in iki çocuğu bulunmaktadır.

Açıklamalarına sosyal medyadan nasıl tepki geldi?
Paylaşımına çok sayıda destek mesajı geldi. Pek çok anne benzer duygular yaşadığını dile getirdi.

Uzmanlar annelik tükenmişliği hakkında ne söylüyor?
Uzmanlara göre annelik sürecinde dönemsel yorgunluk ve tükenmişlik hissi yaşanması olağan bir durum. Destek almak ve duyguları paylaşmak önemli görülüyor.

