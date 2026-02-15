Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama! Başkan Erdoğan talimat vermişti
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan’dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Yaklaşık iki haftadır hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören usta sanatçı, doktorların müdahalesiyle kritik süreci atlatarak normal odaya alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Taşıyan, hasta yatağından sevenlerine ilk mesajını iletti. Sanatçının tedavisinin bir süre daha devam edeceği belirtilirken, yakın çevresi ve hayranları bu gelişmeyle büyük mutluluk yaşadı.
Arabesk müziğin ünlü sanatçısı Hakan Taşıyan, iki haftadır hastanede tedavi görüyor. Enfeksiyon riski dolayısıyla doktor gözetiminde yoğun bakımda tedavi gören Taşıyan, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarıldı.
SEVENLERİNE MESAJ GÖNDERDİ
Sabah'ın haberine göre normal odada tedavisi devam eden ünlü sanatçı, "Sevenlerimin duası ile Allah'a şükürler olsun sağlığım iyi durumda" diyerek mesaj gönderdi.
Güz Gülleri şarkısıyla bir dönemi kasıp kavuran Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü. Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti.Ünlü sanatçıdan gelen haber sevenlerini üzmüştü.
Son olarak Hakan Taşıyan'ın abisi Fikret Taşıyan, kardeşinin son sağlık durumunu anlatmıştı: "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz"
HASTANE DEĞİŞİKLİĞİ OLDU
Kalp krizi şüphesiyle hastaneye giden sanatçının, tedavi sürecinin olumlu ilerliyordu. Abisi Fikret Taşıyan, "Biz hastaneye kalp krizi şüphesiyle geldik ancak rahatsızlığın kalpten ziyade, böbrek nakli sonrası böbreğin hareketlerinden kaynaklanan bir durum olduğu belirlendi. Bu nedenle nakli gerçekleştiren hastaneye geçip Hakan'ın tanıdığı doktorların gözetimine geçtik."