Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama! Başkan Erdoğan talimat vermişti

ONU DUALAR AYAKTA TUTTU Abi Taşıyan, sözlerine şöyle devam etti: "Hakan'ın genel sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da süreci yakından takip etmesi, doktorlarımızın ilgisi ve desteği de bizim için moral oldu. Allah herkesten razı olsun."

Prof. Dr. Balcı'nın yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuştur. Göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran Taşıyan, yapılan ilk kontrollerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde kardiyolojik riskin düşük olduğu tespit edilse de sanatçının geçmişte geçirdiği ağır operasyonlar nedeniyle risk alınmaması kararlaştırıldı."

NELER OLMUŞTU?

Bilindiği üzere Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yıllarda zorlu bir süreçten geçerek karaciğer ve böbrek nakli olmuştu. Bu kritik geçmişi nedeniyle, mevcut durumu sadece kardiyoloji değil, farklı uzmanlık dallarından oluşan multidisipliner bir heyet tarafından takip ediliyor.

GENEL DURUMU STABİL

Tedavi sürecinde özellikle böbrek değerlerindeki yükseliş titizlikle inceleniyor. Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, sanatçının genel sağlık durumu şu an için iyi ve stabil seyrettiği belirtilmişti. Tıbbi süreçler, uzman kadronun sıkı denetimi altında devam ederken, sevenlerinin duaları sanatçıyla birlikte.