Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan’dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Yaklaşık iki haftadır hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören usta sanatçı, doktorların müdahalesiyle kritik süreci atlatarak normal odaya alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Taşıyan, hasta yatağından sevenlerine ilk mesajını iletti. Sanatçının tedavisinin bir süre daha devam edeceği belirtilirken, yakın çevresi ve hayranları bu gelişmeyle büyük mutluluk yaşadı.

Arabesk müziğin ünlü sanatçısı Hakan Taşıyan, iki haftadır hastanede tedavi görüyor. Enfeksiyon riski dolayısıyla doktor gözetiminde yoğun bakımda tedavi gören Taşıyan, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarıldı.

SEVENLERİNE MESAJ GÖNDERDİ

Sabah'ın haberine göre normal odada tedavisi devam eden ünlü sanatçı, "Sevenlerimin duası ile Allah'a şükürler olsun sağlığım iyi durumda" diyerek mesaj gönderdi.

Güz Gülleri şarkısıyla bir dönemi kasıp kavuran Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü. Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti.Ünlü sanatçıdan gelen haber sevenlerini üzmüştü.

Son olarak Hakan Taşıyan'ın abisi Fikret Taşıyan, kardeşinin son sağlık durumunu anlatmıştı: "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz"

HASTANE DEĞİŞİKLİĞİ OLDU
Kalp krizi şüphesiyle hastaneye giden sanatçının, tedavi sürecinin olumlu ilerliyordu. Abisi Fikret Taşıyan, "Biz hastaneye kalp krizi şüphesiyle geldik ancak rahatsızlığın kalpten ziyade, böbrek nakli sonrası böbreğin hareketlerinden kaynaklanan bir durum olduğu belirlendi. Bu nedenle nakli gerçekleştiren hastaneye geçip Hakan'ın tanıdığı doktorların gözetimine geçtik."

ONU DUALAR AYAKTA TUTTU
Abi Taşıyan, sözlerine şöyle devam etti: "Hakan'ın genel sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da süreci yakından takip etmesi, doktorlarımızın ilgisi ve desteği de bizim için moral oldu. Allah herkesten razı olsun."

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Prof. Dr. Balcı'nın yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuştur. Göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran Taşıyan, yapılan ilk kontrollerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde kardiyolojik riskin düşük olduğu tespit edilse de sanatçının geçmişte geçirdiği ağır operasyonlar nedeniyle risk alınmaması kararlaştırıldı."

NELER OLMUŞTU?

Bilindiği üzere Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yıllarda zorlu bir süreçten geçerek karaciğer ve böbrek nakli olmuştu. Bu kritik geçmişi nedeniyle, mevcut durumu sadece kardiyoloji değil, farklı uzmanlık dallarından oluşan multidisipliner bir heyet tarafından takip ediliyor.

GENEL DURUMU STABİL

Tedavi sürecinde özellikle böbrek değerlerindeki yükseliş titizlikle inceleniyor. Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, sanatçının genel sağlık durumu şu an için iyi ve stabil seyrettiği belirtilmişti. Tıbbi süreçler, uzman kadronun sıkı denetimi altında devam ederken, sevenlerinin duaları sanatçıyla birlikte.

HAKAN TAŞIYAN'IN SAĞLIK DURUMUNDA YENİ AÇIKLAMA
Şarkıcı Taşıyan'ın menajerinden açıklama gelmişti.

"NORMAL ODAYA ALINACAK"

Şarkıcının tedavisinin olumlu seyrettiğini ve değerlerinin düştüğünün belirten menajer, "Birkaç gün içinde normal odaya alınacak" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan ünlü sanatçının sağlık sorunları yaşarken devreye Başkan Erdoğan'ın girdiği öğrenilmişti.

ESENBOĞA'DA KARŞILAMA YAPTI
Başkan Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

Taşıyan, çok sevdiği Başkan Erdoğan'la geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti. O esnada bir araya gelen ikili, uzun süre sohbet etmişti.

