Nurseli İdiz sevenlerini korkuttu! "Hastanelik oldu" iddiasına yanıt

Pek çok tiyatro oyununda sahne alan; Yalan Dünya, İstanbullu Gelin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Şahsiyet gibi yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Nurseli İdiz'in hastaneye kaldırıldığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: Instagram

"MİNİK BİR KALP RİTİM BOZUKLUĞU"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İdiz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Öncelikle ben iyiyim. Evimdeyim. Dinleniyorum. Hastanede değilim. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle, minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı. Ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler"