Hülya Koçyiğit'e en büyük destek ailesinden! "Tarifi yok"

Söyleşi sonrası kitaplarını imzalayan Koçyiğit, "Çok heyecanlıyım, nasıl gururlandım, nasıl mutlu oldum tarifi yapılamaz. Bana bunu layık gördüğünüz için minnettarım" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Usta sanatçı sosyal medya hesabından da ailesiyle birlikte yer aldığı kareyi duygusal açıklamalarla paylaştı:

"Dün akşam çok özel ve anlamlı bir buluşmadaydık…Film Gibi Hayatlar programımızın, TRT 2 Kitaplığı projesi kapsamında düzenlenen kitap lansmanını, İstanbul'un en kıymetli kültür mekânlarından Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese, bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara, büyük bir özveri ile çalışan kıymetli ekibime ve Trt2 ailesinin değerli ekibine gönülden teşekkür ederim. Kültürle, sanatla ve kitaplarla dolu daha nice buluşmalarda görüşmek dileğiyle…"

Kaynak: Instagram