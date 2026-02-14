Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı

Kaynak: AA

5 KİŞİYE DE MAL VARLIĞINDAN PARA BIRAKTI

Ayrıca vasiyetnamede, kardeşi Günay Girik'in 2 çocuğuna, yetiştirme yurdundan koruyucu ailesi olarak aldığı Ahu Aşkar'a, evde çalışan yardımcılar olmak üzere toplam 5 kişiye de mal varlığından, belli miktarlarda para bıraktı. Günay Girik ise vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde Fatma Girik'in akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Suç duyurusu akabinde, Fatma Girik'in, vasiyetname düzenlemesi için fiil ehliyetinin olup olmadığının araştırılması amacıyla dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu, yapmış olduğu inceleme sonucunda, "Fatma Girik'in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018 tarihinde fiil ehliyetine haiz olduğunun kabulünün uygun bulunduğu oy birliği ile mütalaa olunur" görüşünü bildirdi.