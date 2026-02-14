CANLI YAYIN

16 yıllık evlilik bitiyor! Hollywood'un yıldız isimleri resmen boşanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
2008 yılında dünyaevine girdiği Cash Warren ile Jessica Alba'nın evliliği resmen sona eriyor. Warren’ın mahkemeye yaptığı son başvuruyla Alba ile boşanma sürecinde sona yaklaşıldı

Hollywood yıldızı Jessica Alba ile film yapımcısı Cash Warren arasındaki boşanma sürecinde son aşamaya gelindi.

NAFAKA TALEP ETMEDİLER

People'ın aktardığı mahkeme belgelerine göre; İki yıl önce yollarını ayıran çiftin boşanması resmiyet kazanıyor. People dergisinin aktardığı mahkeme belgelerine göre Warren, 13 Şubat'ta yaptığı başvuruyla boşanmanın kesinleşmesini talep etti. Belgelerde tarafların birbirinden nafaka talep etmediği belirtilirken, sürecin çekişmesiz şekilde ilerlediği ve mahkemeden son onayın beklendiği kaydedildi.

44 yaşındaki Alba ile Warren, 2024 yılında ayrılmıştı. Alba, Ocak 2025'te 16 yıllık evliliklerini resmen sonlandırmak üzere boşanma davası açmıştı.

3 ÇOCUKLARI VAR

Çiftin evliliğinden üç çocuk dünyaya geldi: 17 yaşındaki Honor Marie, 14 yaşındaki Haven Garner ve 8 yaşındaki Hayes Alba. Ayrılığın ardından ikilinin sağlıklı bir ortak ebeveynlik ilişkisi sürdürdüğü belirtiliyor. Alba, Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımda çocuklarının babasına teşekkür ederek dikkat çekmişti.

Alba ve Warren'ın aşkı 2004 yılında Vancouver'da çekilen Fantastic Four filminin setinde başlamıştı. Alba filmde Sue Storm karakterine hayat verirken, Warren yapım ekibinde görev alıyordu. Çift, 19 Mayıs 2008'de evlenmişti.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Öte yandan Alba, Temmuz 2025'ten bu yana Danny Ramirez ile birlikte. İkilinin ilişkisi, geçen yaz Cancún'dan Los Angeles'a birlikte dönerken görüntülenmeleriyle gündeme gelmişti. Aynı ay akşam yemeğinde objektiflere yansıyan çift, Ekim 2025'te Avustralya tatilinde de birlikte görüntülendi.

Alba'nın Ocak ayında yeni yılı Ramirez ile birlikte karşıladığı fotoğrafları paylaşmasıyla ilişki gözler önüne serildi.

