16 yıllık evlilik bitiyor! Hollywood'un yıldız isimleri resmen boşanıyor

Kaynak: Sosyal medya

NAFAKA TALEP ETMEDİLER

People'ın aktardığı mahkeme belgelerine göre; İki yıl önce yollarını ayıran çiftin boşanması resmiyet kazanıyor. People dergisinin aktardığı mahkeme belgelerine göre Warren, 13 Şubat'ta yaptığı başvuruyla boşanmanın kesinleşmesini talep etti. Belgelerde tarafların birbirinden nafaka talep etmediği belirtilirken, sürecin çekişmesiz şekilde ilerlediği ve mahkemeden son onayın beklendiği kaydedildi.

44 yaşındaki Alba ile Warren, 2024 yılında ayrılmıştı. Alba, Ocak 2025'te 16 yıllık evliliklerini resmen sonlandırmak üzere boşanma davası açmıştı.