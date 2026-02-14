16 yıllık evlilik bitiyor! Hollywood'un yıldız isimleri resmen boşanıyor
2008 yılında dünyaevine girdiği Cash Warren ile Jessica Alba'nın evliliği resmen sona eriyor. Warren’ın mahkemeye yaptığı son başvuruyla Alba ile boşanma sürecinde sona yaklaşıldı
Hollywood yıldızı Jessica Alba ile film yapımcısı Cash Warren arasındaki boşanma sürecinde son aşamaya gelindi.
NAFAKA TALEP ETMEDİLER
People'ın aktardığı mahkeme belgelerine göre; İki yıl önce yollarını ayıran çiftin boşanması resmiyet kazanıyor. People dergisinin aktardığı mahkeme belgelerine göre Warren, 13 Şubat'ta yaptığı başvuruyla boşanmanın kesinleşmesini talep etti. Belgelerde tarafların birbirinden nafaka talep etmediği belirtilirken, sürecin çekişmesiz şekilde ilerlediği ve mahkemeden son onayın beklendiği kaydedildi.
44 yaşındaki Alba ile Warren, 2024 yılında ayrılmıştı. Alba, Ocak 2025'te 16 yıllık evliliklerini resmen sonlandırmak üzere boşanma davası açmıştı.
3 ÇOCUKLARI VAR
Çiftin evliliğinden üç çocuk dünyaya geldi: 17 yaşındaki Honor Marie, 14 yaşındaki Haven Garner ve 8 yaşındaki Hayes Alba. Ayrılığın ardından ikilinin sağlıklı bir ortak ebeveynlik ilişkisi sürdürdüğü belirtiliyor. Alba, Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımda çocuklarının babasına teşekkür ederek dikkat çekmişti.
Alba ve Warren'ın aşkı 2004 yılında Vancouver'da çekilen Fantastic Four filminin setinde başlamıştı. Alba filmde Sue Storm karakterine hayat verirken, Warren yapım ekibinde görev alıyordu. Çift, 19 Mayıs 2008'de evlenmişti.