CANLI YAYIN

Türk sinemasının iki çınarı yıllar sonra barıştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türk sinemasının iki çınarı yıllar sonra barıştı

Hülya Koçyiğit ile Halil Ergün arasında 2017’de Malatya Uluslararası Film Festivali sırasında yaşanan "selam" polemiğiyle başlayan kırgınlık, Fatma Girik'in anma töreninde sona erdi.

Yeşilçam'ın altın dönemine damga vuran usta oyuncu Hülya Koçyiğit, yıllara meydan okuyan duruşu, doğal güzelliği ve sade şıklığıyla bugün hâlâ hayranlarının takdirini topluyor.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

"SELAM VERMEDİ" POLEMİĞİ

Yeşilçam'ın bir diğer usta ismi Halil Ergün ile Koçyiğit arasında yıllardır konuşulan küslük nihayet tatlıya bağlandı. İkili arasındaki kırgınlığın, 2017 yılında düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali'nde yaşanan "selam vermedi" kriziyle başladığı biliniyordu.

Kaynak: AAKaynak: AA

ANMA GECESİNDE BARIŞTILAR

O dönem magazin gündemine oturan olayın ardından iki usta oyuncunun arası açılmış, konu uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen dokuz yılın ardından buzlar, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde eridi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"HER ŞEY BİR YANLIŞ ANLAŞILMAYDI"

Törende karşı karşıya gelen Koçyiğit ve Ergün, objektiflere samimi poz verdi.

İkili, "Her şey bir yanlış anlaşılmaydı" sözleriyle yıllardır süren küslüğe nokta koydu. Gecenin en çok konuşulan anı ise iki efsanenin sıcak selamlaşması oldu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın