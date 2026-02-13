Türk sinemasının iki çınarı yıllar sonra barıştı
Hülya Koçyiğit ile Halil Ergün arasında 2017’de Malatya Uluslararası Film Festivali sırasında yaşanan "selam" polemiğiyle başlayan kırgınlık, Fatma Girik'in anma töreninde sona erdi.
Yeşilçam'ın altın dönemine damga vuran usta oyuncu Hülya Koçyiğit, yıllara meydan okuyan duruşu, doğal güzelliği ve sade şıklığıyla bugün hâlâ hayranlarının takdirini topluyor.
"SELAM VERMEDİ" POLEMİĞİ
Yeşilçam'ın bir diğer usta ismi Halil Ergün ile Koçyiğit arasında yıllardır konuşulan küslük nihayet tatlıya bağlandı. İkili arasındaki kırgınlığın, 2017 yılında düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali'nde yaşanan "selam vermedi" kriziyle başladığı biliniyordu.
ANMA GECESİNDE BARIŞTILAR
O dönem magazin gündemine oturan olayın ardından iki usta oyuncunun arası açılmış, konu uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen dokuz yılın ardından buzlar, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde eridi.