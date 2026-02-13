Türk sinemasının iki çınarı yıllar sonra barıştı

Kaynak: Sosyal medya

"HER ŞEY BİR YANLIŞ ANLAŞILMAYDI"

Törende karşı karşıya gelen Koçyiğit ve Ergün, objektiflere samimi poz verdi.

İkili, "Her şey bir yanlış anlaşılmaydı" sözleriyle yıllardır süren küslüğe nokta koydu. Gecenin en çok konuşulan anı ise iki efsanenin sıcak selamlaşması oldu.