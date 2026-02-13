Rachel Araz Kiresepi'nin paylaşımı tepki çekti! Oğlunun geçirdiği kazayı reklama alet etti
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Rachel Araz'ın 5 yaşındaki oğlu Lionel, kayak tatilinde kaza geçirerek bacağını kırdı. Ancak yaşanan talihsiz olayın ardından Araz'ın oğlunun hastane sürecini anlatırken bir ilik suyu markasıyla iş birliği yaparak reklam içerikli paylaşımda bulunması bazı takipçilerin tepkisini çekti.
KAZAYI REKLAMA ALET ETTİ
Araz'ın 5 yaşındaki oğlu Lionel, kayak yaparken kaza geçirip bacağını kırdı. Araz, oğlunun yaşadığı bu acı durumu bile sosyal medyada paraya çevirdi ve bir ilik suyu markasının reklamını yaptı. Sabah'tan Bülent Cankurt ise konuyu bugünkü köşesinde kaleme aldı. İşte o yazı...
"Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi ile işadamı eşi Sami Kiresepi'nin Fransa'daki ünlü kayak merkezi Val d'isère'deki sömestir tatillerinin kabusa döndüğünü hafta başında yazmıştım. Çiftin 5 yaşındaki oğulları Lionel kayak yaparken bacağını kırmış, özel ambulans uçakla İstanbul'a getirip ameliyat ettirmişlerdi.