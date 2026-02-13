CANLI YAYIN

Rachel Araz Kiresepi'nin paylaşımı tepki çekti! Oğlunun geçirdiği kazayı reklama alet etti

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Rachel Araz'ın 5 yaşındaki oğlu Lionel, kayak tatilinde kaza geçirerek bacağını kırdı. Ancak yaşanan talihsiz olayın ardından Araz'ın oğlunun hastane sürecini anlatırken bir ilik suyu markasıyla iş birliği yaparak reklam içerikli paylaşımda bulunması bazı takipçilerin tepkisini çekti.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Rachel Araz'ın oğlu Lionel, talihsiz bir kaza geçirmişti.

KAZAYI REKLAMA ALET ETTİ

Araz'ın 5 yaşındaki oğlu Lionel, kayak yaparken kaza geçirip bacağını kırdı. Araz, oğlunun yaşadığı bu acı durumu bile sosyal medyada paraya çevirdi ve bir ilik suyu markasının reklamını yaptı. Sabah'tan Bülent Cankurt ise konuyu bugünkü köşesinde kaleme aldı. İşte o yazı...

"Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi ile işadamı eşi Sami Kiresepi'nin Fransa'daki ünlü kayak merkezi Val d'isère'deki sömestir tatillerinin kabusa döndüğünü hafta başında yazmıştım. Çiftin 5 yaşındaki oğulları Lionel kayak yaparken bacağını kırmış, özel ambulans uçakla İstanbul'a getirip ameliyat ettirmişlerdi.

Haberimin ardından Rachel Hanım, sosyal medyadan, mesajları ve duaları için herkese teşekkür edip bir de "Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünü iliklerimize kadar yaşadık" diye yazdı.

Bunların hepsi güzeldi ancak ardından oğlunun bacağının kırılmasını paraya çevirdi! Evet yanlış okumadınız.

5 yaşındaki çocuğunun ayağının kırılmasından bile nemalanıp bir ilik suyu markasının reklamını yaptı.

Reklam paylaşımında, "Mutfağımın demirbaşı, senelerdir tek güvendiğim. Her gün Lionel'e içiriyorum. Şu an ona tek ilaç; moral ve ilik sulu her şey" yazdı.

Artık iyice işin suyunu çıkaran Rachel Araz Kiresepi'ye pes diyorum."

