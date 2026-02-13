Rachel Araz Kiresepi'nin paylaşımı tepki çekti! Oğlunun geçirdiği kazayı reklama alet etti

Kaynak: Sosyal medya

Haberimin ardından Rachel Hanım, sosyal medyadan, mesajları ve duaları için herkese teşekkür edip bir de "Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünü iliklerimize kadar yaşadık" diye yazdı.

Bunların hepsi güzeldi ancak ardından oğlunun bacağının kırılmasını paraya çevirdi! Evet yanlış okumadınız.