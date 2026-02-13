CANLI YAYIN

Murat Dalkılıç'la Özgü Kaya evliliğe çok yakın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Murat Dalkılıç ile birlikteliğini sürdüren Özgü Kaya, evlilik sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç ile başarılı oyuncu Özgü Kaya'nın Haziran ayında başlayan aşkı doludizgin devam ediyor. Gözlerden uzak ama sağlam adımlarla ilerleyen ilişkileriyle dikkat çeken çiftin, gelecek planları yaptığı konuşuluyor.

UFUKTA EVLİLİK VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de baş başa yemek yerken görüntülenen ikiliden Özgü Kaya, evlilik iddialarıyla ilgili sorulara samimi bir yanıt verdi. Sürpriz bir nikâh olup olmayacağı yönündeki sorulara Kaya, "Neler olacak bilmiyoruz ama çok güzel bir sürecin içindeyiz" diyerek mutluluklarını gözler önüne serdi.

AİLELER TANIŞTI

İlişkilerini aile onayıyla sürdüren çiftin, geçtiğimiz yılbaşında aile arasında tanışma gerçekleştirdiği öğrenildi. Murat Dalkılıç'ın, Kaya'nın babası Ercan Kaya ile bir araya gelerek müzik yaptığı ve keyifli anlar yaşadığı da biliniyor. Bu buluşma, ilişkinin ciddiyetini gözler önüne seren detaylardan biri oldu.

"KÖYÜMÜZDE ROMANTİK ANLAR"

Aşklarını sosyal medyada da paylaşmaktan çekinmeyen çiftten Murat Dalkılıç, sevgilisinin Ayvalık'taki setini ziyaret etmişti. Set arasında birlikte vakit geçiren ikili, eşekle verdikleri pozlarla takipçilerinin yüzünü güldürmüştü.

Özgü Kaya, o karelere "Köyümüzde romantik anlar" notunu düşerken, Dalkılıç da bir paylaşımında "Varlığına bin şükür" ifadelerini kullanarak sevgisini dile getirmişti.

Zaman zaman aynı kıyafetleri tercih ederek verdikleri uyumlu pozlarla da beğeni toplayan ünlü çiftin, bu mutlu süreci ne zaman nikâh masasına taşıyacağı ise şimdiden magazin gündeminin en merak edilen konularından biri haline geldi.

