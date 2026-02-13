Murat Dalkılıç'la Özgü Kaya evliliğe çok yakın!

Kaynak: Instagram

Özgü Kaya, o karelere "Köyümüzde romantik anlar" notunu düşerken, Dalkılıç da bir paylaşımında "Varlığına bin şükür" ifadelerini kullanarak sevgisini dile getirmişti.

Zaman zaman aynı kıyafetleri tercih ederek verdikleri uyumlu pozlarla da beğeni toplayan ünlü çiftin, bu mutlu süreci ne zaman nikâh masasına taşıyacağı ise şimdiden magazin gündeminin en merak edilen konularından biri haline geldi.