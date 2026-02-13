Murat Dalkılıç'la Özgü Kaya evliliğe çok yakın!
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Murat Dalkılıç ile birlikteliğini sürdüren Özgü Kaya, evlilik sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç ile başarılı oyuncu Özgü Kaya'nın Haziran ayında başlayan aşkı doludizgin devam ediyor. Gözlerden uzak ama sağlam adımlarla ilerleyen ilişkileriyle dikkat çeken çiftin, gelecek planları yaptığı konuşuluyor.
UFUKTA EVLİLİK VAR MI?
Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de baş başa yemek yerken görüntülenen ikiliden Özgü Kaya, evlilik iddialarıyla ilgili sorulara samimi bir yanıt verdi. Sürpriz bir nikâh olup olmayacağı yönündeki sorulara Kaya, "Neler olacak bilmiyoruz ama çok güzel bir sürecin içindeyiz" diyerek mutluluklarını gözler önüne serdi.
AİLELER TANIŞTI
İlişkilerini aile onayıyla sürdüren çiftin, geçtiğimiz yılbaşında aile arasında tanışma gerçekleştirdiği öğrenildi. Murat Dalkılıç'ın, Kaya'nın babası Ercan Kaya ile bir araya gelerek müzik yaptığı ve keyifli anlar yaşadığı da biliniyor. Bu buluşma, ilişkinin ciddiyetini gözler önüne seren detaylardan biri oldu.