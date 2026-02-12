Icardi hakkında olay iddia! "Tam bir rezalet" diyerek sert çıktı
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşı Lucas Torreira’nın doğum günü partisine katılması sonrası Arjantin basınında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Bir kadınla yakınlaştığı öne sürülen ünlü futbolcu, çıkan haberlere büyük tepki gösterdi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşı Lucas Torreira'nın 30'uncu yaş günü partisine katılması sonrası Arjantin basınında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.
Sevgilisi China Suárez'in yurt dışında olması nedeniyle geceye tek başına katılan Icardi hakkında sosyal medyada yayılan bir video tartışma yarattı. Bir sosyal medya hesabı, sarı saçlı ve siyah ceketli bir erkeğin bir kadınla öpüştüğü görüntüleri paylaşarak bu kişinin Icardi olduğunu öne sürdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Ancak bazı kullanıcılar, videodaki kişinin boynunda dövme olmadığını, oysa Icardi'nin boynunun ve vücudunun büyük bölümünün dövmelerle kaplı olduğunu belirterek görüntüdeki kişinin ünlü futbolcu olmadığını savundu.