Icardi hakkında olay iddia! "Tam bir rezalet" diyerek sert çıktı

Ayrıca bir gönderinin altına "Burada durum böyle. Kontrol etmeye gerek yok, her halükarda birbirlerine benziyorlar" notunu düşen Suárez'in bu yorumu kısa süre sonra silmesi dikkat çekti.

İddiaların ardından ilk açıklama China Suárez'den geldi. Suárez, bir takipçisinin "Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu, bilgelik versin" ifadelerini içeren paylaşımını kendi hesabında yayımladı.

Kaynak: Instagram

ICARDİ'DEN SERT TEPKİ

Tartışmalar sürerken Mauro Icardi de sessizliğini bozdu. Arjantin basınına sert sözlerle yüklenen yıldız futbolcu, "Arjantin magazin dünyasına ne oldu böyle? Resmen dibe vuruyorlar ve artık ne uyduracaklarını şaşırdılar! Şu saçmalıklara bakın. Tam bir rezalet!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu doğum günü videosuna da değinen Icardi, "Sözde birinin öpüştüğü o doğum günü videosuna gelince; boynumun tamamen dövmeli olduğunu unutmuşlar ama sırf üç beş izlenme uğruna papağan gibi aynı şeyi tekrarlayıp duruyorlar" dedi.

Açıklamasında medyaya yönelik eleştirilerini sürdüren yıldız futbolcu, "Ah, doğru ya! Sizin 'işinizin' bilgilendirmek değil; iftira atmak ve yalan uydurmak olduğunu unutmuşum. Bu meslek size birkaç beden büyük gelir; işini hakkıyla yapan insanlara saygısızlık ediyorsunuz" diye konuştu.