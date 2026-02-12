CANLI YAYIN

Icardi hakkında olay iddia! "Tam bir rezalet" diyerek sert çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşı Lucas Torreira’nın doğum günü partisine katılması sonrası Arjantin basınında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Bir kadınla yakınlaştığı öne sürülen ünlü futbolcu, çıkan haberlere büyük tepki gösterdi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşı Lucas Torreira'nın 30'uncu yaş günü partisine katılması sonrası Arjantin basınında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.

Sevgilisi China Suárez'in yurt dışında olması nedeniyle geceye tek başına katılan Icardi hakkında sosyal medyada yayılan bir video tartışma yarattı. Bir sosyal medya hesabı, sarı saçlı ve siyah ceketli bir erkeğin bir kadınla öpüştüğü görüntüleri paylaşarak bu kişinin Icardi olduğunu öne sürdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ancak bazı kullanıcılar, videodaki kişinin boynunda dövme olmadığını, oysa Icardi'nin boynunun ve vücudunun büyük bölümünün dövmelerle kaplı olduğunu belirterek görüntüdeki kişinin ünlü futbolcu olmadığını savundu.

İLK AÇIKLAMA SEVGİLİSİNDEN

İddiaların ardından ilk açıklama China Suárez'den geldi. Suárez, bir takipçisinin "Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu, bilgelik versin" ifadelerini içeren paylaşımını kendi hesabında yayımladı.

Ayrıca bir gönderinin altına "Burada durum böyle. Kontrol etmeye gerek yok, her halükarda birbirlerine benziyorlar" notunu düşen Suárez'in bu yorumu kısa süre sonra silmesi dikkat çekti.

ICARDİ'DEN SERT TEPKİ

Tartışmalar sürerken Mauro Icardi de sessizliğini bozdu. Arjantin basınına sert sözlerle yüklenen yıldız futbolcu, "Arjantin magazin dünyasına ne oldu böyle? Resmen dibe vuruyorlar ve artık ne uyduracaklarını şaşırdılar! Şu saçmalıklara bakın. Tam bir rezalet!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu doğum günü videosuna da değinen Icardi, "Sözde birinin öpüştüğü o doğum günü videosuna gelince; boynumun tamamen dövmeli olduğunu unutmuşlar ama sırf üç beş izlenme uğruna papağan gibi aynı şeyi tekrarlayıp duruyorlar" dedi.

Açıklamasında medyaya yönelik eleştirilerini sürdüren yıldız futbolcu, "Ah, doğru ya! Sizin 'işinizin' bilgilendirmek değil; iftira atmak ve yalan uydurmak olduğunu unutmuşum. Bu meslek size birkaç beden büyük gelir; işini hakkıyla yapan insanlara saygısızlık ediyorsunuz" diye konuştu.

"SEVDİĞİM KADIN YANIMDA"

Icardi, açıklamasında China Suárez'e olan sevgisini de dile getirerek, "Geçmişime dair hatırlamam gereken hiçbir şey yok. Çünkü şu anki hayatım mükemmel ve hayatımın sonuna kadar birlikte olmak istediğim, sevdiğim kadın yanımda. Ve şunu unutmayın: Ne müstakbel eşim ne de ben, sizin bu şaklabanlıklarınızdan besleniyoruz" sözleriyle iddialara son noktayı koydu.

