Esra Erol'un annesini görenler hayran kaldı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Ünlü sunucunun "Pamuk kalpli annem" notuyla yayınladığı karede anne-kız arasındaki benzerlik de dikkatlerden kaçmadı.

ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, başarılı televizyon kariyerinin yanı sıra güçlü aile bağlarıyla da takdir toplamaya devam ediyor.

2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan ünlü sunucu, bu kez annesinin doğum gününde yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.

GÜZELLİK GENETİK

Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, anne-kız arasındaki benzerlik de dikkatlerden kaçmadı.

💐Büyük ilgi gören fotoğraf, "Güzelliğini annesinden almış" şeklinde yorumlandı.

"PAMUK KALPLİ ANNEM"

Annesine olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren güzel sunucu, paylaşımına şu duygusal notu ekledi:

"Pamuk kalpli annem… Hayatını bize adayan, dualarıyla bizi koruyan meleğim. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum."

Duygusal mesajı ve içten kareleriyle kalpleri ısıtan Esra Erol, ardından yaptığı bir diğer paylaşımda ise annesi ve oğullarını bir araya getirdi.

Esra Erol'un aile saadeti ve annesine olan bağlılığı, takipçilerinden bir kez daha tam not aldı.

