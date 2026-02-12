Esra Erol'un annesini görenler hayran kaldı!
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Ünlü sunucunun "Pamuk kalpli annem" notuyla yayınladığı karede anne-kız arasındaki benzerlik de dikkatlerden kaçmadı.
ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, başarılı televizyon kariyerinin yanı sıra güçlü aile bağlarıyla da takdir toplamaya devam ediyor.
2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan ünlü sunucu, bu kez annesinin doğum gününde yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.
GÜZELLİK GENETİK
Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, anne-kız arasındaki benzerlik de dikkatlerden kaçmadı.
💐Büyük ilgi gören fotoğraf, "Güzelliğini annesinden almış" şeklinde yorumlandı.