Esra Erol'un annesini görenler hayran kaldı!

"Pamuk kalpli annem… Hayatını bize adayan, dualarıyla bizi koruyan meleğim. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum."

Annesine olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren güzel sunucu, paylaşımına şu duygusal notu ekledi:

Kaynak: Instagram

Duygusal mesajı ve içten kareleriyle kalpleri ısıtan Esra Erol, ardından yaptığı bir diğer paylaşımda ise annesi ve oğullarını bir araya getirdi.

Esra Erol'un aile saadeti ve annesine olan bağlılığı, takipçilerinden bir kez daha tam not aldı.