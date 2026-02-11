Kaynak: Sosyal medya

"Poyraz Karayel" dizisinin "Sefer"i olarak hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan, genç yaşta hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Başarılı oyuncu, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde aniden rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Kaynak: Sosyal medya