Poyraz Karayel'in Sefer'inden acı haber! Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Poyraz Karayel dizisinde Sefer'e hayat veren Kanbolat Görkem Arslan'dan acı haber geldi. 45 yaşındaki oyuncu, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Arslan'ın vefatından saatler önce yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Sanat dünyası sabah saatlerinde gelen acı haberle sarsıldı...

"Poyraz Karayel" dizisinin "Sefer"i olarak hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan, genç yaşta hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Başarılı oyuncu, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde aniden rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan Arslan'ın, vefatından sadece saatler önce sosyal medya hesabından rol aldığı tiyatro oyununa dair görüntüler paylaştığı ortaya çıktı. Arslan, kendisini İstanbul'a davet eden bir izleyicisine ise "Geliyoruz az kaldı birader…" yanıtı vermişti.

KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Arslan,oyunculuğa 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisi ile başlamıştır.

1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, "Daire", "Yurt", "Teslimiyet" gibi sinema filmlerinin yanı sıra "Çemberimde Gül Oya", "Yer Gök Aşk", "Ezel", "Poyraz Karayel", "Hayat Bazen Tatlıdır" gibi dizilerde yer almıştır.

Ünlü oyuncu, Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinde rol almıştı.

