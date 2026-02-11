Poyraz Karayel'in Sefer'inden acı haber! Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
Poyraz Karayel dizisinde Sefer'e hayat veren Kanbolat Görkem Arslan'dan acı haber geldi. 45 yaşındaki oyuncu, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Arslan'ın vefatından saatler önce yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Sanat dünyası sabah saatlerinde gelen acı haberle sarsıldı...
"Poyraz Karayel" dizisinin "Sefer"i olarak hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan, genç yaşta hayatını kaybetti.
ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Başarılı oyuncu, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde aniden rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI
Öte yandan Arslan'ın, vefatından sadece saatler önce sosyal medya hesabından rol aldığı tiyatro oyununa dair görüntüler paylaştığı ortaya çıktı. Arslan, kendisini İstanbul'a davet eden bir izleyicisine ise "Geliyoruz az kaldı birader…" yanıtı vermişti.