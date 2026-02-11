Kuruluş Osman'da Savcı Bey karakterini canlandırmıştı

ANİDEN RAHATSIZLANDI KURTARILAMADI

Başarılı oyuncu, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde aniden rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 45 yaşındaki oyuncu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.