Poyraz Karayel'in Sefer'inden acı haber! Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Poyraz Karayel dizisinde Sefer'e hayat veren Kanbolat Görkem Arslan'dan acı haber geldi. 45 yaşındaki oyuncu, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti.
Sanat dünyası sabah saatlerinde gelen acı haberle sarsıldı...
"Poyraz Karayel" dizisinin "Sefer"i olarak hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan, genç yaşta hayatını kaybetti.
ANİDEN RAHATSIZLANDI KURTARILAMADI
Başarılı oyuncu, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde aniden rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 45 yaşındaki oyuncu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.