Danla Bilic'e kabusu yaşatan Berk Çetin'in cezası belli oldu
Danla Biliç’i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Çetin’i 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak bilinen Damla Aktepe'yi ölümle tehdit eden ve Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, 'Kadına karşı basit yaralama' suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle ilk kez İstanbul Adliyesi 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
"PİŞMANIM"
Mahkemede savunma yapan tutuksuz sanık Berk Çetin, "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" dedi.
5 AY HAPİS CEZASI ALDI, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI
Mahkeme ilk celseden, tutuksuz sanık Berk Çetin'i 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.