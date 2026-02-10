atv'nin iddialı dizisi "Aynı Yağmur Altında" izleyiciyle buluştu!

Aydan ve Karanoğlu aileleri arasında büyük gerilim Japonya'ya seyahat edecek olan Ali evden ayrıldıktan sonra bineceği uçağın düştüğü haberi ailede büyük bir korkuya neden oldu. Herkes Ali'den kötü bir haber beklerken, onun sağ salim eve dönmesiyle derin bir rahatlama yaşandı. Oğlunu kaybetme ihtimaliyle yüzleşen Hümeyra, Ali'yi istemediği bir evliliğe zorlamaktan vazgeçti ve bu konuyu kapattı. Beliz'in yaşadığı hayal kırıklığı ise babası Umur'u öfkelendirdi. Umur, bu yaşananların ardından Aydan ailesiyle ilişkileri koparma noktasına geldi.

Kaynak: ATV

Koray'ın karanlık yüzü

Rosa'ya üniversite yıllarından beri takıntılı bir şekilde ilgi duyan Koray, onun İstanbul'a geleceğini öğrenince beklenmedik bir sürpriz yaptı. Ancak bu karşılaşma Rosa için hoş bir sürpriz olmaktan çok rahatsız edici bir ana dönüştü. Ali, Rosa'ya karşı hislerini açıkça dile getirdi. Ancak Rosa, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu duygulara karşılık veremeyeceğini belirterek aralarına mesafe koymayı tercih etti. Koray, Rosa'nın babasıyla ilgili ulaştığı bilgileri onunla paylaştı. Verilen adrese birlikte giden ikili, Rosa'nın babasının mezarıyla karşılaştı. Babasının ölüm haberiyle sarsılan Rosa, kafasını dağıtmak için gittiği gece kulübüne Ali'yi de çağırdı. Bu sırada Rosa'yı rahatsız eden adamı gören Ali duruma müdahale etti. İkili o geceyi kulüp sonrası gittikleri evde birlikte geçirdi.

Ali'yi Rosa'yla birlikte gören Koray, kontrolünü kaybetti. Bu sırada Ali'nin gece kulübünde yaşadığı kavganın ardından hedef alındığını öğrenen Koray, durumu kendi lehine çevirmeye karar verdi. Ali'nin hayatına karşılık Rosa ile evlenme şartı sundu. Başka bir çıkış yolu kalmayan Rosa ise bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı.