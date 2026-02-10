atv'nin iddialı dizisi "Aynı Yağmur Altında" izleyiciyle buluştu!
Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin ilk bölümünü oyuncular, yapım ekibi, atv yönetimi ve çalışanları dün akşam Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen galada hep beraber izledi.
Rosa'nın hayatını değiştiren gerçek
Londra'da katıldığı Gazze protestosunda aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan Rosa, beynindeki bir damarın zayıfladığını öğrendi. Kafasında her an patlamaya hazır bir tehlikeyle yaşamak zorunda kalan Rosa, ölüm gerçeğiyle yüzleşti. Müslümanları terörist olarak gören ve protestoya katıldığı için Rosa'ya sert tepki gösteren annesinden hastalığını gizledi. Kısa süre sonra aldığı bir telefon ise hayatını alt üst etti. Babasının Türk olduğunu, henüz doğmadan önce annesine bıraktığı bir mektupla onları terk ettiğini öğrendi. Annesinin tüm itirazlarına rağmen Rosa, babasını bulmak ve ondan hesap sormak için İstanbul'a gitmeye karar verdi.
Tesadüfle başlayan yakınlaşma
Ali ve Rosa'nın yolları ilk kez Gazze protestosunda kesişti. Rosa'yı görür görmez ondan etkilenen Ali, onu düşünmekten kendini alamadı. Bu sırada sözlüsü Beliz'in eski sevgilisiyle gece kulübünde çekilmiş fotoğraflarını gören Ali, ilişkisini bitirdi. Ancak bu evliliği bir iş ortaklığı olarak gören Aydan ailesi, Ali'nin kararına sert tepki gösterdi. Babasıyla tanışmak için İstanbul'a gelen Rosa ile Ali'nin yolları bu kez havalimanında yeniden kesişti. Rosa'yı takip edip düşürdüğü bilekliği ona vermesi sayesinde ikili ilk kez sohbet etme fırsatı buldu. Vedalaşacakları sırada fenalaşan Rosa'yı Ali hızla hastaneye yetiştirdi. Babasıyla buluşacakları kafenin kapandığını öğrenen Rosa ise ondan gelecek telefonu beklemeye başladı.