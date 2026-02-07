Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu şarkıcı oldu

TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Oğlundan bahseden ünlü isim, "Çocuğumu sosyal medyadan paylaşmıyorum. O tercihi ona bırakmak istiyorum. Böyle bir şeye onu zorlamak istemiyorum. Kendisi sosyal medya kullanacak yaşa gelince kendisi karar verir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram

İkinci çocuk sorusuna ise oyuncu,"Olacağı varsa olur. Biz bunu planlamadık. Böyle bir şey düşünmedik. Eğer kaderimizde varsa neden olmasın. Olsun da demek istemiyorum. Ama olmasın da demek istemiyorum. Dediğim gibi hayırlısı neyse o olsun" dedi.

Öte yandan müzisyenliğe soyunan ve şarkı için üç yaşındaki oğlu Evren Deniz'den onay aldığını söyleyen Tuğutlu, "Onun okey verdikleri güzel oluyor. Kulağı gerçekten çok iyi" ifadelerini kullandı.