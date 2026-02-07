Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu şarkıcı oldu
'Senden Dönemem' isimli albümüyle müzik piyasasına adım atan ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, şarkısının eşinin yazdığı bir hikayeden yola çıkarak yazıldığını belirtti.
Delibal, Tatlı İntikam ve Kızım gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, müzik sektörüne adım attı.
Önceki gün Kuruçeşme'de bir stüdyo çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leyla Lydia Tuğutlu, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oğlunun özel hayatını korumak istediğini belirten ünlü isim, evladını sosyal medyada neden paylaşmadığını açıkladı.
Oğlundan bahseden ünlü isim, "Çocuğumu sosyal medyadan paylaşmıyorum. O tercihi ona bırakmak istiyorum. Böyle bir şeye onu zorlamak istemiyorum. Kendisi sosyal medya kullanacak yaşa gelince kendisi karar verir" ifadelerini kullandı.
İkinci çocuk sorusuna ise oyuncu,"Olacağı varsa olur. Biz bunu planlamadık. Böyle bir şey düşünmedik. Eğer kaderimizde varsa neden olmasın. Olsun da demek istemiyorum. Ama olmasın da demek istemiyorum. Dediğim gibi hayırlısı neyse o olsun" dedi.
Öte yandan müzisyenliğe soyunan ve şarkı için üç yaşındaki oğlu Evren Deniz'den onay aldığını söyleyen Tuğutlu, "Onun okey verdikleri güzel oluyor. Kulağı gerçekten çok iyi" ifadelerini kullandı.