Nuri Alço'dan dikkat çeken itiraf: "Gençleri kötü yoldan ben kurtardım"

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden Nuri Alço, katıldığı "Maksat Muhabbet" programında hem sinema kariyerine hem de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Instagram

Yıllar boyunca canlandırdığı "kötü adam" rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, bu karakterlerin ardındaki gerçek amacı ilk kez bu kadar net anlattı.

Alço, filmlerinin yanlış alışkanlıkları özendirmek için değil, tam tersine gençleri bekleyen tehlikelere karşı uyarmak amacıyla çekildiğini vurgulayarak,

"O sahneler sayesinde alkolü ve uyuşturucuyu bırakan çok insan oldu. Bizim filmlerimiz birer uyarıydı" sözleriyle rollerinin toplumsal bir misyon taşıdığını ifade etti.