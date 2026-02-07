Nuri Alço'dan dikkat çeken itiraf: "Gençleri kötü yoldan ben kurtardım"
Yeşilçam’ın unutulmaz "kötü adamı" Nuri Alço, oynadığı karakterlerin aslında topluma bir uyarı niteliği taşıdığını vurgulayarak, filmlerinin birçok insanın uyuşturucu ve alkolden uzak durmasına vesile olduğunu söyledi.
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden Nuri Alço, katıldığı "Maksat Muhabbet" programında hem sinema kariyerine hem de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yıllar boyunca canlandırdığı "kötü adam" rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, bu karakterlerin ardındaki gerçek amacı ilk kez bu kadar net anlattı.
Alço, filmlerinin yanlış alışkanlıkları özendirmek için değil, tam tersine gençleri bekleyen tehlikelere karşı uyarmak amacıyla çekildiğini vurgulayarak,
"O sahneler sayesinde alkolü ve uyuşturucuyu bırakan çok insan oldu. Bizim filmlerimiz birer uyarıydı" sözleriyle rollerinin toplumsal bir misyon taşıdığını ifade etti.
Gerçek Hayatta Duygusal Bir Adam
Sinemadaki sert ve acımasız karakterlerin aksine özel hayatında oldukça duygusal bir profil çizen Nuri Alço, geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarına da değinmişti. Zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini hatırlatan sanatçı, kalbinin artık yalnızca eşi Burcu Alço için attığını söylemişti.