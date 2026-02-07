CANLI YAYIN

Kristan Stewart'tan" Prenses Diana" itirafı: "Aklımdan çıkmıyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kristan Stewart'tan" Prenses Diana" itirafı: "Aklımdan çıkmıyor"

Prenses Diana rolüyle ödül törenlerine damga vuran Hollywood yıldızı Kristen Stewart, yıllar sonra gelen itirafıyla şaşırttı. İşte detaylar...

Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden yıllar sonra bile rolün etkisinden çıkamadığını itiraf etti.

Diana ( Galler Prensesi) A Haber arşiv Diana ( Galler Prensesi) A Haber arşiv

35 yaşındaki yıldız, Diana'nın hayatına dokunmanın kendisinde derin ve kalıcı izler bıraktığını söyledi. Stewart'a göre bu etki o kadar güçlü ki, Paris ya da Londra sokaklarında araba kullanırken bile aklına Diana gelmeden edemiyor.

Prenses Diana'nın iç dünyasına odaklanan ve 1991 Noel'inde, Prens Charles ile evliliğini bitirmeyi ve Kraliyet Ailesi'nden kopmayı düşündüğü sancılı süreci anlatan psikolojik dram Spencer, Stewart'a Oscar, Altın Küre ve Critics' Choice adaylıkları getirmişti. Ancak görünen o ki, rolün bedeli sadece ödüllerle sınırlı kalmadı.

Diana ( Galler Prensesi) A Haber arşiv Diana ( Galler Prensesi) A Haber arşiv

Filmden yaklaşık beş yıl sonra konuşan Stewart, 31 Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın hâlâ zihninde ve kalbinde yaşadığını dile getirdi. Diana, sevgilisi olduğu iddia edilen Dodi Fayed ile birlikte Pont de l'Alma tünelinde kaza yapmış, Fayed ve şoför Henri Paul olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kristen Stewart / Sosyal medyaKristen Stewart / Sosyal medya

"HAYALETİ PEŞİMİ BIRAKMIYOR"

The Telegraph'a verdiği röportajda Stewart, "Bu şehirde ya da Paris'te araba kullanmam imkansız. Onu düşünmeden edemiyorum, sanki hayaleti peşimi bırakmıyor. Bu kadından taşan sevgi… Her an onun için ağlayabilirim" sözleriyle duygularını dile getirdi. Ünlü oyuncu, çekimler tamamlandığında kendisini Diana gibi "yalnız" hissettiğini ve hala bu histen kurtulamadığını da ekledi.

Stewart'a göre yönetmen Pablo Larraín, rolü ona teklif ederken aralarındaki benzerliği sezmişti. "Enerjimde Diana'yla örtüşen bir şey vardı" diyen oyuncu, ses ve hareket koçlarıyla çalıştığını, lüks elbiselerle dolu bir gardırobun da dönüşüm sürecinde büyük rol oynadığını anlattı. "O kıyafetler birer zırhtı. O şatonun bir hapishane gibi hissettirdiği dünyada, ihtişamlı parçalarla Diana'nın fiziksel alanına girebildim. Bu başlı başına bir şiirdi."

Kristen Stewart / A Haber arşivKristen Stewart / A Haber arşiv

"HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE ÖLDÜLER"

Diana ve Charles'ın evliliği, yıllar boyunca sadakatsizlik iddialarıyla sarsılmış, sızdırılan telefon konuşmaları kamuoyuna yansımıştı. Charles, 1994'te evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul etmiş, bunun evliliğin "geri dönülmez biçimde çöktüğü" bir dönemde gerçekleştiğini savunmuştu.

Diana'nın ölümüne ilişkin 2008'de yapılan soruşturma ise kazada hem alkollü olduğu belirlenen şoför Henri Paul'un hem de paparazzilerin rolü olduğu sonucuna varmıştı. Jüri, Diana ve Dodi Fayed'in "hukuka aykırı biçimde öldüğü" yönünde karar vermişti.

