Kristan Stewart'tan" Prenses Diana" itirafı: "Aklımdan çıkmıyor"

35 yaşındaki yıldız, Diana'nın hayatına dokunmanın kendisinde derin ve kalıcı izler bıraktığını söyledi. Stewart'a göre bu etki o kadar güçlü ki, Paris ya da Londra sokaklarında araba kullanırken bile aklına Diana gelmeden edemiyor.

Prenses Diana'nın iç dünyasına odaklanan ve 1991 Noel'inde, Prens Charles ile evliliğini bitirmeyi ve Kraliyet Ailesi'nden kopmayı düşündüğü sancılı süreci anlatan psikolojik dram Spencer, Stewart'a Oscar, Altın Küre ve Critics' Choice adaylıkları getirmişti. Ancak görünen o ki, rolün bedeli sadece ödüllerle sınırlı kalmadı.