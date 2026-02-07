Kristan Stewart'tan" Prenses Diana" itirafı: "Aklımdan çıkmıyor"
Prenses Diana rolüyle ödül törenlerine damga vuran Hollywood yıldızı Kristen Stewart, yıllar sonra gelen itirafıyla şaşırttı. İşte detaylar...
Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden yıllar sonra bile rolün etkisinden çıkamadığını itiraf etti.
35 yaşındaki yıldız, Diana'nın hayatına dokunmanın kendisinde derin ve kalıcı izler bıraktığını söyledi. Stewart'a göre bu etki o kadar güçlü ki, Paris ya da Londra sokaklarında araba kullanırken bile aklına Diana gelmeden edemiyor.
Prenses Diana'nın iç dünyasına odaklanan ve 1991 Noel'inde, Prens Charles ile evliliğini bitirmeyi ve Kraliyet Ailesi'nden kopmayı düşündüğü sancılı süreci anlatan psikolojik dram Spencer, Stewart'a Oscar, Altın Küre ve Critics' Choice adaylıkları getirmişti. Ancak görünen o ki, rolün bedeli sadece ödüllerle sınırlı kalmadı.
Filmden yaklaşık beş yıl sonra konuşan Stewart, 31 Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın hâlâ zihninde ve kalbinde yaşadığını dile getirdi. Diana, sevgilisi olduğu iddia edilen Dodi Fayed ile birlikte Pont de l'Alma tünelinde kaza yapmış, Fayed ve şoför Henri Paul olay yerinde yaşamını yitirmişti.