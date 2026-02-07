Güzide Duran çocuklarına hasret kaldı
Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy’un çekişmeli boşanma davası devam ediyor. Fikret Orman ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü isim, 'Çocuklarımla telefonda bile görüşemiyorum' diyerek yaşadığı zorlu süreci anlattı.
1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, özel hayatında yaşadığı çalkantılı süreçle yeniden gündemde. 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan ünlü mankenin, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı birliktelik magazin gündeminde çok konuşulmuştu.
ZORLU BOŞANMA SÜRECİ
Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı olan İstanbul Fashion Connection (İFCO) kapsamında podyuma çıkan ünlü manken, yaşadığı zorlu süreci ilk kez bu kadar açık anlattı.
Posta Gazetesi'nin haberine göre; Duran, çocuklarını bir süredir göremediğini belirterek duygusal ifadeler kullandı. "Şükrettiğim çok şey var. Şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötü şeyin sonunda güzel şeyler oluyor" diyen Duran, yaşadıklarına rağmen umutlu olduğunu dile getirdi.