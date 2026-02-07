Güzide Duran çocuklarına hasret kaldı

Çocuklarına duyduğu özlemi gözleri dolarak anlatan ünlü manken, "Çocuklarımı özlüyorum. Yanlarındayken bile özlüyorum. Şu anda telefonda bile görüşemiyorum. Çok zor bir süreç. Allah kimseyi evladıyla sınamasın" sözleriyle yaşadığı acıyı paylaştı.

Güzide Duran'ın çocukları (Eski görüntü)

"AY SONU DAVAMIZ VAR"

"Eş seçiminde pişmanlık var mı?" sorusuna da net yanıt veren Duran, "Kesinlikle öyle bir şey demem. İki evladım var. Kimse kötü bir şey istemez ama hayat bazen böyle olabiliyor. Bu ay sonu davamız var, bir an önce bitmesini istiyorum" dedi.

Bir süredir Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşayan Güzide Duran, özel hayatıyla ilgili çıkan haberler hakkında da kısa konuştu. Ünlü isim, ilişkisi için "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.