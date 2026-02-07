CANLI YAYIN

Güzide Duran çocuklarına hasret kaldı

Güzide Duran çocuklarına hasret kaldı

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy’un çekişmeli boşanma davası devam ediyor. Fikret Orman ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü isim, 'Çocuklarımla telefonda bile görüşemiyorum' diyerek yaşadığı zorlu süreci anlattı.

1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, özel hayatında yaşadığı çalkantılı süreçle yeniden gündemde. 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan ünlü mankenin, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı birliktelik magazin gündeminde çok konuşulmuştu.

ZORLU BOŞANMA SÜRECİ

Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı olan İstanbul Fashion Connection (İFCO) kapsamında podyuma çıkan ünlü manken, yaşadığı zorlu süreci ilk kez bu kadar açık anlattı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Duran, çocuklarını bir süredir göremediğini belirterek duygusal ifadeler kullandı. "Şükrettiğim çok şey var. Şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötü şeyin sonunda güzel şeyler oluyor" diyen Duran, yaşadıklarına rağmen umutlu olduğunu dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMDA TELEFONDA BİLE GÖRÜŞEMİYORUM"

Çocuklarına duyduğu özlemi gözleri dolarak anlatan ünlü manken, "Çocuklarımı özlüyorum. Yanlarındayken bile özlüyorum. Şu anda telefonda bile görüşemiyorum. Çok zor bir süreç. Allah kimseyi evladıyla sınamasın" sözleriyle yaşadığı acıyı paylaştı.

"AY SONU DAVAMIZ VAR"

"Eş seçiminde pişmanlık var mı?" sorusuna da net yanıt veren Duran, "Kesinlikle öyle bir şey demem. İki evladım var. Kimse kötü bir şey istemez ama hayat bazen böyle olabiliyor. Bu ay sonu davamız var, bir an önce bitmesini istiyorum" dedi.

Bir süredir Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşayan Güzide Duran, özel hayatıyla ilgili çıkan haberler hakkında da kısa konuştu. Ünlü isim, ilişkisi için "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

