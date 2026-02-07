Emrah tek tek dava açacak! Çocuklarına söylenenler çılgına döndürdü

Küçük Emrah olarak tanıdığımız Şarkıcı Emrah Erdoğan zaman zaman özel hayatıyla gündeme geliyor. Her fırsatta sadece Sibel Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından bahseden Emrah, son yaşadıklarına sessiz kalmadı.

Kaynak: Sosyal medya

"DÜNYA BİR YANA EVLATLARIM BİR YANA"

Çocukları hakkında yapılan olumsuz eleştirilere tepki gösteren Emrah, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Konuyla ilgili dava açacaklarını söyleyen Emrah, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya bir yana, evlatlarım bir yana… Onlar benim her şeyimdir. Hayatımın anlamlarıdır, gözümün nurudur ikisi de. Canımın içidirler... Kalbimdir yavrularım. Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir.