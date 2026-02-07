CANLI YAYIN

Emrah tek tek dava açacak! Çocuklarına söylenenler çılgına döndürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Büyük oğlu ile yaşadığı özel sorunlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Emrah, sosyal medyada küçük çocuklarına yapılan olumsuz yorumlara sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ateş püsküren Emrah, yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Küçük Emrah olarak tanıdığımız Şarkıcı Emrah Erdoğan zaman zaman özel hayatıyla gündeme geliyor. Her fırsatta sadece Sibel Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından bahseden Emrah, son yaşadıklarına sessiz kalmadı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"DÜNYA BİR YANA EVLATLARIM BİR YANA"

Çocukları hakkında yapılan olumsuz eleştirilere tepki gösteren Emrah, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Konuyla ilgili dava açacaklarını söyleyen Emrah, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya bir yana, evlatlarım bir yana… Onlar benim her şeyimdir. Hayatımın anlamlarıdır, gözümün nurudur ikisi de. Canımın içidirler... Kalbimdir yavrularım. Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir.

Emrah'ın oğlu / Kaynak: InstagramEmrah'ın oğlu / Kaynak: Instagram

"HADSİZCE VE TERBİYESİZCE YORUMLAR"

Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına hadsizce, terbiyesizce yapılan ve hakaret içeren yorumları avukatıma ileterek hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımı kamuoyuna bildirmek isterim.

Emrah'ın kızı / Kaynak: InstagramEmrah'ın kızı / Kaynak: Instagram

"AVUKATLARIM TEK TEK İNCELEYECEK"

Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına yapılan tüm yorumlar, avukatlarım tarafından tek tek incelenecektir ve hukuki süreç başlatılacaktır."

Emrah'ın, 2014 - 2022 arasında evli kaldığı Sibel Kirer'den Elaysa ve Elyasa adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Emrah'ın eski eşi Sibel Kirer / Kaynak: Sosyal medyaEmrah'ın eski eşi Sibel Kirer / Kaynak: Sosyal medya

