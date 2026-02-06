Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Eşi Muhammet Aydın sessizliğini bozdu!

"Tuğçe Hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır. Biz yapamadık, biz devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında âşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil, biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi. Hakkımızda hayırlısı olsun."

Kaynak: Instagram

DAHA ÖNCE DE KRİZ YAŞADILAR

Öte yandan Tuğçe Tayfur daha önce de hamileyken Muhammet Aydın ile evliliğinde kriz yaşamış ve manidar paylaşımlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum ben bu 3'üncü şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma, alışığım. He bu arada yazışma var ortada... Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür ama o potansiyeli anlamadım değil. Alın tepe tepe kullanın..."