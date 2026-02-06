Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Eşi Muhammet Aydın sessizliğini bozdu!
Şarkıcı Tuğçe Tayfur, üçüncü eşi Muhammet Aydın’ın birden fazla kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla boşanma davası açtı. Aldatıldığını öne süren Tayfur’un iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken, Muhammet Aydın’dan yazılı bir açıklama geldi. Aydın, boşanma kararı aldıklarını doğruladı ve hakkındaki ihanet suçlamalarına yanıt verdi.
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıllarda üçüncü evliliğini Muhammet Aydın ile yapan Tayfur'un, eşi tarafından aldatıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Muhammet Aydın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
İddialara göre Tuğçe Tayfur, eşinin başka kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilen fotoğraflarını mahkemeye sunarak boşanma davası açtı. Şarkıcının, eşi tarafından üç farklı kadınla aldatıldığını öne sürdüğü öğrenildi.
"DAVAYI AÇAN MAALESEF BENİM"
Hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boşanma sürecine ilişkin kendi cephesinden açıklamalarda bulundu. Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu. En azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe Hanım ile evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi bir Allah bilir, bir ben bilirim. Eşini kötüleyecek methiyeler düzecek değilim fakat ortada ciddi bir yalan var. Evet, boşanma var fakat boşanmak isteyen ve davayı açan maalesef benim. Bir sonraki sayfada dava ekran görüntüsü paylaşılacaktır."