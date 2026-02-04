Sapkın fenomen adliyeye sevk edildi! Mükremin Gezgin ifade verecek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması her geçen gün daha da derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi. Şüpheli Gezgin'in savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınmıştı. Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Gezgin'in savcılıktaki ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.