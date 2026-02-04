Sapkın fenomen adliyeye sevk edildi! Mükremin Gezgin ifade verecek

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması her geçen gün daha da derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi. Şüpheli Gezgin'in savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.