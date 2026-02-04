Hakan Taşıyan'ın son durumu nasıl? Menajerinden açıklama

Daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçiren Hakan Taşıyan, geçtiğimiz günlerde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girdiği ve sanatçı için "her şeyin yapılması" talimatını verdiği öğrenilmişti.

Prof. Dr. Balcı'nın yaptığı açıklamaya göre; Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuştur. Göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran Taşıyan, yapılan ilk kontrollerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde kardiyolojik riskin düşük olduğu tespit edilse de sanatçının geçmişte geçirdiği ağır operasyonlar nedeniyle risk alınmaması kararlaştırıldı.

Hakan Taşıyan'ın doktorundan açıklama / DHA

MULTİDİSİPLİNER TAKİP BAŞLATILDI

Bilindiği üzere Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yıllarda zorlu bir süreçten geçerek karaciğer ve böbrek nakli olmuştu. Bu kritik geçmişi nedeniyle, mevcut durumu sadece kardiyoloji değil, farklı uzmanlık dallarından oluşan multidisipliner bir heyet tarafından takip ediliyor.

GENEL DURUMU STABİL

Tedavi sürecinde özellikle böbrek değerlerindeki yükseliş titizlikle inceleniyor. Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, sanatçının genel sağlık durumu şu an için iyi ve stabil seyrediyor. Tıbbi süreçler, uzman kadronun sıkı denetimi altında devam ederken, sevenlerinin duaları sanatçıyla birlikte.