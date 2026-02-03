Ufuk Özkan için kritik saatler! Ünlü oyuncunun donörü ameliyat öncesi konuştu

Ameliyat öncesinde konuşan Ufuk Özkan ise sürece inançla hazırlandıklarını belirterek, "Biz dualarla bu yola çıktık. Sabahtan yola çıkacağız, abim ve Salih'le birlikte. Tabii ki heyecan çok," ifadelerini kullandı.

Kıvırcık, "Saat gitgide çok yaklaştı, bayağı heyecanlıyım. Ufuk abiyle de konuştuk, onda da heyecan var. İyilik bulaşıcıdır, inşallah başkalarına da bulaşır," sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ufuk Özkan'a karaciğerinin bir bölümünü verecek olan kameraman Salih Kıvırcık, ameliyat öncesinde ise ATV'den Özlem Aktay'a özel açıklamalarda bulundu.

Kaynak: ATV

KADERİN ANLAMLI TESADÜFÜ

Ufuk Özkan'ın yaşadığı bu süreç, yıllar önce Antalya'da nakil için donör bekleyen hastaları ziyaret edip moral verdiği günleri yeniden hatırlattı.

Bugün ise Özkan, bir zamanlar destek olduğu hastalarla aynı kaderi paylaşıyor. Organ bağışı konusunda da bilinçli olduğunu vurgulayan Özkan, "Organlarımı üç sene önce İstanbul'da Haseki Hastanesi'nde bağışladım. Babamın rahatsızlığı sırasında oradaydık ve hep bağışlamak istiyordum" sözleriyle örnek bir duruş sergiledi.

UMUT OLAN DAYANIŞMA

Saatler sonra gerçekleşecek ameliyatın ardından Ufuk Özkan'dan gelecek iyi haberler bekleniyor. Salih Kıvırcık da bu umudu, "İnşallah başkalarına da umut oluruz, ışık oluruz. Tek temennimiz bu," sözleriyle aktardı.