Ufuk Özkan için kritik saatler! Ünlü oyuncunun donörü ameliyat öncesi konuştu

Uzun süredir karaciğer nakli bekleyen başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bu sabah yaklaşık 11 saat sürmesi planlanan zorlu bir ameliyata girdi. Öte yandan ünlü oyuncuya canlı olacak set arkadaşı Salih Kıvırcık, ameliyat öncesinde ATV’den Özlem Aktay’a özel açıklamalarda bulundu.

"Geniş Aile" dizisiyle tanınan ve ardından "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.

Ünlü oyuncuya donörü eski set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın verdiği öğrenildi. (ahaber.com.tr) Ünlü oyuncuya donörü eski set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın verdiği öğrenildi. (ahaber.com.tr)

SET ARKADAŞI DONÖR OLMUŞTU

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve organ nakli bekleyen Özkan'dan sevindiren haber geldi. Özkan'a bir zamanlar aynı sette çalıştığı arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi.

NAKİL OLACAĞI TARİHİ DUYURDU

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan sanal medya hesabından, bugün (3 Şubat 2026) karaciğer nakli ameliyatına gireceğini açıkladı.

"HİÇBİR KORKUM YOK; HAZIRIM, SABIRLIYIM VE UMUTLUYUM"

Sanal medya hesabından açıklamada bulunan Ufuk Özkan, "Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum. Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular. Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak'a, Prof. Dr. Murat Dayangaç'a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık'a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel'i de sevgiyle anıyorum. Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi'ye, Elif Hanımefendi'ye ve Sayın Orhan Gencebay'a teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır" ifadelerini kullandı.

11 SAATLİK KRİTİK BEKLEYİŞ!

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan için kritik gün geldi. Özkan ve donörü Salih Kıvırcık sabah saatlerinde ameliyata girdi.

ÖZKAN'IN DONÖRÜ ATV HABER'E KONUŞTU

"İYİLİK BULAŞICIDIR"

Ufuk Özkan'a karaciğerinin bir bölümünü verecek olan kameraman Salih Kıvırcık, ameliyat öncesinde ise ATV'den Özlem Aktay'a özel açıklamalarda bulundu.

UFUK ÖZKAN'A KAMERAMAN ARKADAŞI CAN OLDU

Kıvırcık,"Saat gitgide çok yaklaştı, bayağı heyecanlıyım. Ufuk abiyle de konuştuk, onda da heyecan var. İyilik bulaşıcıdır, inşallah başkalarına da bulaşır," sözleriyle duygularını dile getirdi.

DUALARLA ÇIKILAN ZORLU YOL

Ameliyat öncesinde konuşan Ufuk Özkan ise sürece inançla hazırlandıklarını belirterek, "Biz dualarla bu yola çıktık. Sabahtan yola çıkacağız, abim ve Salih'le birlikte. Tabii ki heyecan çok," ifadelerini kullandı.

KADERİN ANLAMLI TESADÜFÜ

Ufuk Özkan'ın yaşadığı bu süreç, yıllar önce Antalya'da nakil için donör bekleyen hastaları ziyaret edip moral verdiği günleri yeniden hatırlattı.

Bugün ise Özkan, bir zamanlar destek olduğu hastalarla aynı kaderi paylaşıyor. Organ bağışı konusunda da bilinçli olduğunu vurgulayan Özkan, "Organlarımı üç sene önce İstanbul'da Haseki Hastanesi'nde bağışladım. Babamın rahatsızlığı sırasında oradaydık ve hep bağışlamak istiyordum" sözleriyle örnek bir duruş sergiledi.

UMUT OLAN DAYANIŞMA

Saatler sonra gerçekleşecek ameliyatın ardından Ufuk Özkan'dan gelecek iyi haberler bekleniyor. Salih Kıvırcık da bu umudu, "İnşallah başkalarına da umut oluruz, ışık oluruz. Tek temennimiz bu," sözleriyle aktardı.

